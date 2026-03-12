Set: Appear Wandleuchte schwarz + Sensor für Außenbereich

Beleuchte deine Türschwelle und Sitzbereiche im Freien mit einem Paar schwarzer Appear Wandleuchten. Mit dem beiliegenden Außensensor kannst du sie automatisch einschalten lassen – so heißen sie dich und deine Gäste mit Licht willkommen.



Weißes und farbiges Licht

Nach oben und unten gerichtete Außenleuchte

Batteriebetriebener Bewegungssensor