Ein Licht so sanft, wie Du es noch nie gesehen hast.
Hue Aurelle Rechteckige Panelleuchte
Mit ihrem halb-flächenbündigen Design und dem schlichten weißen Aluminiumrahmen ist diese quadratische LED-Panelleuchte einfach raffiniert. Tausende kräftige, völlig gleichmäßige Weißlichtschattierungen machen es zu einem Blickfang in jedem Raum.
Produkt-Highlights
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- 120 x 30 cm
- Bis zu 3750 Lumen
- Mattweißes Aluminium
Perfektion in einem LED-Panel
Leicht zu montieren
Zur Installation dieser Deckenleuchte benötigst du lediglich ein Paar Hände. Einrasten, einhängen, befestigen – fertig.
Gleichmäßiges Licht
Speziell angeordnete LEDs sorgen dafür, dass dieses Panel über seine gesamte Fläche die exakt gleiche Helligkeit und Farbe ausstrahlt.
Hochwertiges Design
Robuster Rahmen, glatte, matte Oberfläche. Und reiches, tief gesättigtes Licht.
Technische Daten
Design und Materialausführung
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Aluminium