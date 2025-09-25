Support
Aurelle rectangular ceiling panel light, black frame, flat shape, matte finish, illuminated surface, no visible switches or ports.

Hue Aurelle Rechteckige Panelleuchte

Mit ihrem halb-flächenbündigen Design und dem schlichten schwarzen Aluminiumrahmen ist diese quadratische LED-Panelleuchte einfach raffiniert. Tausende kräftige, völlig gleichmäßige Weißlichtschattierungen machen es zu einem Blickfang in jedem Raum.

Lichtfarbe

Farbe

Form

Größe

Produkt-Highlights

  • Gleichmäßige Lichtverteilung
  • 120 x 30 cm
  • Bis zu 3750 Lumen
  • Mattweißes Aluminium
Finde Dein Produkthandbuch

Perfektion in einem LED-Panel

Ein Licht so sanft, wie Du es noch nie gesehen hast.

Eine Auswahl an Aurelle und Surimu LED-Deckenpanel in rechteckigen, quadratischen und runden Formen mit weißen Aluminiumrahmen.
Flaches Hue Aurelle LED-Deckenpanel in kleiner quadratischer Form für die Deckenmontage.

Leicht zu montieren

Zur Installation dieser Deckenleuchte benötigst du lediglich ein Paar Hände. Einrasten, einhängen, befestigen – fertig.

Zwei montierte Hue Aurelle LED-Deckenpanele beleuchten einen Flur mit warmweißem, smartem Licht.

Gleichmäßiges Licht

Speziell angeordnete LEDs sorgen dafür, dass dieses Panel über seine gesamte Fläche die exakt gleiche Helligkeit und Farbe ausstrahlt.

Rechteckiges Hue Surimu LED-Deckenpanel, eingestellt auf einen rosafarbenen Ton als Smart Light.

Hochwertiges Design

Robuster Rahmen, glatte, matte Oberfläche. Und reiches, tief gesättigtes Licht.

