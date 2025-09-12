*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Hue Devote schlanke Deckenleuchte S, Doppelpack
Vollkommen gleichmäßiges, kraftvolles Licht. Diese runde, schlanke LED-Deckenleuchte mit einem schlanken, weißen Synthetik-Rahmen bringt Millionen Schattierungen von weißem und farbigem Licht in Dein Zuhause. Das flächenbündige Design verleiht der Leuchte Tiefe, und ihre Schlichtheit macht sie zu einer guten Wahl für jeden Raum.
Aktueller Preis ist 149,99 €
Produkt-Highlights
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- ⌀ 29,1 cm
- Bis zu 2000 Lumen
- Matte white synthetic
Steuere Lampen mit Deiner Stimme*
Philips Hue funktioniert mit Amazon Alexa und dem Google Assistant, wenn es mit einem kompatiblen Google Nest oder Amazon Echo Gerät gekoppelt wird. Einfache Sprachbefehle ermöglichen die Steuerung mehrerer Lampen oder einer einzelnen Lampe in einem Zimmer.
Lass mit farbigem, smartem Licht ein persönliches Erlebnis entstehen
Verwandele Dein Zuhause mit mehr als 16 Millionen Farben. Erzeuge sofort die zu jedem Ereignis passende Atmosphäre. Ein Fingertipp genügt und schon entsteht eine festliche Partystimmung. Verwandele Dein Wohnzimmer in ein Kino, verschönere Deine Einrichtung mit farbigen Akzenten. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Kreiere mit angenehm warmem Weißlicht die passende Stimmung
Hue Lampen und Leuchten verwenden verschiedene weiche Weißtöne. Sie sind dimmbar vom hellen Tageslicht bis zum schummerigen Nachtlicht. Mit diesen smarten Lampen und Leuchten erfüllst Du Dein Zuhause mit der für Dich gerade passenden Intensität warmen Lichts.
Finde die idealen Lichtszenen für Deine täglichen Aktivitäten
Erleichtere und verschönere Deinen Alltag mit vier voreingestellten Lichtszenen, die speziell für Deine täglichen Aktivitäten entwickelt wurden: Energie tanken, Konzentrieren, Lesen und Entspannen. Die zwei Szenen mit kühleren Tönen, Energie tanken und Konzentrieren, beleben Dich am Morgen oder sorgen für Konzentration. Die wärmeren Szenen Lesen und Entspannen machen es Dir einfacher, ein gutes Buch zu genießen oder innerlich zur Ruhe zu kommen.
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Kunststoff