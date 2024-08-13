Gradient Lightstrip + Bridge Pro

Dieser Hue Lightstrip erzeugt einen Farbverlauf, das heißt, er mischt gleichzeitig mehrere Lichtfarben. Er ist flexibel einsetzbar und lässt sich auf bis zu 10 Meter erweitern. So kannst Du überall eine brillante Farbmischung erzielen.

1 x Hue Bridge Pro

Die nächste Generation der Hue Steuerungszentrale. Ausgestattet mit einem Chip, der in der Lage ist, komplexe Algorithmen und KI-gestützte Eigenschaften auszuführen, ist sie schneller und stärker als je zuvor. Verwandle Deine Lichter mit MotionAware™ in Bewegungssensoren, verwende Security und Beleuchtung gemeinsam, und vieles mehr.