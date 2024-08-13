Sale
Gradient Lightstrip + Bridge Pro
Erschaffe eine atemberaubende Atmosphäre mit einem Hue Gradient Lightstrip und der Bridge Pro. Wunderschöne, personalisierbare Farbübergänge, die Deinen Raum, mit der smarten Steuerung über die Hue App, zum Leben erwecken.
Aktueller Preis ist 212,48 €, ursprünglicher Preis ist 249,98 €
Produkt-Highlights
- Weißes und farbiges Licht
- Gleichmäßige Farbübergänge
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- KI-gestützte Bridge Pro Funktionen
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
In diesem Set
1 x Hue White & Color Ambiance Philips Hue Gradient Lightstrip 2 Meter
Dieser Hue Lightstrip erzeugt einen Farbverlauf, das heißt, er mischt gleichzeitig mehrere Lichtfarben. Er ist flexibel einsetzbar und lässt sich auf bis zu 10 Meter erweitern. So kannst Du überall eine brillante Farbmischung erzielen.Philips Hue Gradient Lightstrip 2 Meter
1 x Hue Bridge Pro
Die nächste Generation der Hue Steuerungszentrale. Ausgestattet mit einem Chip, der in der Lage ist, komplexe Algorithmen und KI-gestützte Eigenschaften auszuführen, ist sie schneller und stärker als je zuvor. Verwandle Deine Lichter mit MotionAware™ in Bewegungssensoren, verwende Security und Beleuchtung gemeinsam, und vieles mehr.Bridge Pro
Technische Daten
Produktinformationen
Produktinformationen
