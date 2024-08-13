Bereichere Dein Gaming durch einen Farbverlauf aus reaktivem, farbigem Licht! Befestige den Hue Play Gradient PC Lightstrip mit den mitgelieferten Halterungen hinten an Deinem 24- bis 27-Zoll-Monitor. Synchronisiere ihn mit der Hue Sync Desktop App und erlebe, wie sich das Geschehen auf Deinem Bildschirm im Licht widerspiegelt.

1 x Hue Bridge Pro

Die nächste Generation der Hue Steuerungszentrale. Ausgestattet mit einem Chip, der in der Lage ist, komplexe Algorithmen und KI-gestützte Eigenschaften auszuführen, ist sie schneller und stärker als je zuvor. Verwandle Deine Lichter mit MotionAware™ in Bewegungssensoren, verwende Security und Beleuchtung gemeinsam, und vieles mehr.