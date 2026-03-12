Set: Hue Sync Box 8K + 2x Play Lightbar schwarz

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Über Set: Hue Sync Box 8K + 2x Play Lightbar schwarz

Verwandele Dein Entertainment in ein vollständig immersives Licht-Synchronisationserlebnis mit einer Hue Play HDMI Sync Box 8K und zwei Play Lightbars. Erlebe Deine Spiele, Filme und Musik auf eine ganz neue Art und Weise! 

  • Synchronisiere Deine Lampen mit TV-Inhalten bei 8K 60Hz und 4K 120Hz
  • HDMI 2.1 zertifiziert
  • 1:1-Farbsynchronisation mit dem Bildschirminhalt
  • Verbinde bis zu 10 Philips Hue Lampen

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