Set: 2x Play Lightbar weiß + Hue Sync Box 8K

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Nahaufnahme der Vorderseite von Set: 2x Play Lightbar weiß + Hue Sync Box 8K
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Über Set: 2x Play Lightbar weiß + Hue Sync Box 8K

Verwandele Dein Entertainment in ein vollständig immersives Licht-Synchronisationserlebnis mit einer Hue Play HDMI Sync Box 8K und zwei Play Lightbars. Erlebe Deine Spiele, Filme und Musik auf eine ganz neue Art und Weise! 

  • Synchronisiere Deine Lampen mit TV-Inhalten bei 8K 60Hz und 4K 120Hz
  • HDMI 2.1 zertifiziert
  • 1:1-Farbsynchronisation mit dem Bildschirminhalt
  • Verbinde bis zu 10 Philips Hue Lampen

Angesagte Produkte

Philips Hue Play HDMI Hue Sync Box 8K

Philips Hue Play HDMI Hue Sync Box 8K

Synchronisiert Lichter mit TV-Inhalten – mit 8K 60 Hz und 4K 120 Hz
HDMI 2.1-zertifiziert
Erstellt eine 1:1-Farbsynchronisierung mit Deiner Bildschirmanzeige
Verbinde bis zu 10 Philips Hue Lampen

349,99 €

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