Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Hue Smart Plug

Hue Smart Plug

Mit diesem kleinen, unscheinbaren Zubehör kannst Du jede Leuchte in ein smartes Licht verwandeln, auch wenn Du keine Hue Lampe darin anbringen kannst. Du kannst sie über die Hue App oder Deine Stimme steuern. Nutze das Licht sofort per Bluetooth oder verbinde die Lampen mit der Hue Bridge, um weitere Funktionen zu nutzen.

Produkt-Highlights

  • Füge Deinem Philips Hue System jede Lampe hinzu
  • Sofortige Steuerung per Bluetooth
  • Sofortige Steuerung per Bluetooth
  • Sofortige Steuerung per Bluetooth
Alle technischen Daten ansehen
Finde die passende Bedienungsanleitung

Unaufdringliches, kompaktes Design

Der Smart Plug von Philips Hue passt in jedes Interieur. Der kleine, weiße Smart Plug mit unauffälligem Design ermöglicht es Dir, ohne Neuverkabelung oder großen Aufwand jede Lampe zu Deinem Hue System hinzuzufügen.

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Weiß

  • Material

    Synthetik

Umweltschutz

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Garantie

Packmaße und Gewicht

Informationen zur Verpackung

Stromverbrauch

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Die Lampe

Der Schalter

Was unterstützt wird

Sonstiges

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay