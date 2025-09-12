*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Hue Smart Plug
Mit diesem kleinen, unscheinbaren Zubehör kannst Du jede Leuchte in ein smartes Licht verwandeln, auch wenn Du keine Hue Lampe darin anbringen kannst. Du kannst sie über die Hue App oder Deine Stimme steuern. Nutze das Licht sofort per Bluetooth oder verbinde die Lampen mit der Hue Bridge, um weitere Funktionen zu nutzen.
Aktueller Preis ist 125,00 €
Produkt-Highlights
- Füge Deinem Philips Hue System jede Lampe hinzu
- Sofortige Steuerung per Bluetooth
- Sofortige Steuerung per Bluetooth
- Sofortige Steuerung per Bluetooth
Unaufdringliches, kompaktes Design
Der Smart Plug von Philips Hue passt in jedes Interieur. Der kleine, weiße Smart Plug mit unauffälligem Design ermöglicht es Dir, ohne Neuverkabelung oder großen Aufwand jede Lampe zu Deinem Hue System hinzuzufügen.
Technische Daten
Design und Materialausführung
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Synthetik