Hue Türklingelkamera Sicherheitsschlüssel

Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Hue Türklingelkamera Sicherheitsschlüssel
Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Über Hue Türklingelkamera Sicherheitsschlüssel

Schraube verloren oder beschädigt? Ersetze die Sicherheitsschraube Deiner kabelgebundenen Türklingelkamera mit dieser Schraube. Sicherheitsschrauben-Werkzeug für eine einfache Installation inklusive

  • Ersatzteil
  • Für kabelgebundene Türklingelkamera
  • Inklusive Sicherheitswerkzeug und Schraube

Angesagte Produkte

Sicheres kabelgebundenes Video-Türklingel-Paket

Sicheres kabelgebundenes Video-Türklingel-Paket

2K-Video und Zwei-Wege-Audio
Schließe die Türklingel überall an
Sicht bei Tag und bei Nacht
Erfordert 12–24 Vac – mind. 10-VA-Transformator (nicht im Lieferumfang enthalten)

199,99 €

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