Schraube verloren oder beschädigt? Ersetze die Sicherheitsschraube Deiner kabelgebundenen Türklingelkamera mit dieser Schraube. Sicherheitsschrauben-Werkzeug für eine einfache Installation inklusive

Ersatzteil

Für kabelgebundene Türklingelkamera

Inklusive Sicherheitswerkzeug und Schraube