Du möchtest die Standardkonfiguration des Hue Wandschaltermoduls wiederherstellen oder unerwünschtes Verhalten beseitigen? Dann öffne das Editor-Fenster für das Gerät in der App und tippe auf die Schaltfläche zum Zurücksetzen. Das Problem besteht weiterhin? Dann entferne den Schalter aus der Hue App, setze das Gerät zurück, indem Du die Setup-Taste länger als 10 Sekunden gedrückt hältst, und füge es dann erneut über die Hue App hinzu.