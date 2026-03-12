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Philips Hue Wandschaltermodul Doppelpack

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Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Philips Hue Wandschaltermodul Doppelpack
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Über Philips Hue Wandschaltermodul Doppelpack

Installiere das Philips Hue Wandschalter Modul hinter einem Lichtschalter oder Taster und nutze mit Deinem vorhandenen Lichtschalter oder Taster Dein smartes Philips Hue Lichtsystem. Deine Lampen sind immer eingeschaltet und erreichbar. Du hast sogar die Möglichkeit, mit dem Schalter mehrere Szenen für eine einzelne Lampe, einen Raum oder eine Zone einzustellen.

  • Funktioniert mit allen Hue Lampen
  • Philips Hue Bridge erforderlich

Angesagte Produkte

Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Unterstützt mehr als 150 Lichter und 50 Zubehörteile
Ermöglicht Hue Sync, MotionAware™
Ermöglicht die Steuerung des gesamten Hauses
Erweiterte Verschlüsselung mit Zigbee Trust Center

99,99 €

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Hue Motion Sensor

Hue

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Kabellose Installation
Akkubetrieben
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Montage an jedem Ort

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Hue

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Kabellose Installation
Batteriebetrieben
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Gleichmäßige Lichtverteilung
⌀ 42,1 cm
Bis zu 2900 Lumen
Mattweißes Gehäuse aus Kunststoff

119,99 €

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159,99 €

111,99 €

Philips Hue Wandschaltermodul

Hue

Philips Hue Wandschaltermodul

Wird hinter dem vorhandenen Lichtschalter installiert
Personalisierte Szenenauswahl
Steuerung von Hue Lampen mit vorhandenem Schalter

44,99 €

Mix & Match
Bridge smarte Schaltzentrale weiß

Hue

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Erschließt die Integration von Licht und Sicherheit
Fortschrittliche Verschlüsselung

59,99 €

Mix & Match
Motion Sensor Outdoor schwarz

Hue

Motion Sensor Outdoor schwarz

Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Witterungsbeständig
Automatisiert Deine Beleuchtung

59,99 €

-30%
Smart Plug weiss Dreierpack

Hue

Smart Plug weiss Dreierpack

Füge Deinem Philips Hue System jede Lampe hinzu
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

99,99 €

69,99 €

Hue Smart Button

Smart Button

Hue Smart Button

Akkubetrieben
45 mm
Mattes Design
Magnetisch oder mit Halterung zu befestigen

21,99 €

Mix & Match
Essential A60 – E27 Smarte Lampe – 806 lm – 8 W – 3er-Pack

Hue White & Color Ambiance

Essential A60 – E27 Smarte Lampe – 806 lm – 8 W – 3er-Pack

Bis zu 806 Lumen
Basis Weißlicht
Dimmen bis auf 2 %
Basis Farbe

49,99 €

Mix & Match
GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)

Hue White Ambiance

GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)

Warmweißes bis kaltweißes Licht
Bis zu 400 Lumen
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

69,99 €

Tap Dial Schalter weiß

Hue

Tap Dial Schalter weiß

Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung

49,99 €

Mix & Match
Flux ultraheller LED-Lightstrip 5 m

LIGHTSTRIPS

Flux ultraheller LED-Lightstrip 5 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Bietet ein helles, realistisch weißes Licht
4800 Lumen

149,99 €

Mix & Match
Flux ultraheller LED-Lightstrip 3 m

LIGHTSTRIPS

Flux ultraheller LED-Lightstrip 3 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Bietet ein helles, realistisch weißes Licht
2900 Lumen

99,99 €

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