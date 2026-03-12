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Philips Hue Wandschaltermodul

Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Philips Hue Wandschaltermodul
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Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

99,99 €

Für ein(e) Philips Hue Wandschaltermodul eine neue Bridge ist erforderlich

Über Philips Hue Wandschaltermodul

Installiere das Philips Hue Wandschalter Modul hinter einem Lichtschalter oder Taster und nutze mit Deinem vorhandenen Lichtschalter oder Taster Dein smartes Philips Hue Lichtsystem. Deine Lampen sind immer eingeschaltet und erreichbar. Du hast sogar die Möglichkeit, mit dem Schalter mehrere Szenen für eine einzelne Lampe, einen Raum oder eine Zone einzustellen.

  • Funktioniert mit allen Hue Lampen
  • Philips Hue Bridge erforderlich

Angesagte Produkte

Mix & Match
Philips Hue Wandschaltermodul Doppelpack

Hue

Philips Hue Wandschaltermodul Doppelpack

Wird hinter dem vorhandenen Lichtschalter installiert
Personalisierte Szenenauswahl
Steuerung von Hue Lampen mit vorhandenem Schalter
Hue Bridge erforderlich

79,99 €

Mix & Match
Bridge smarte Schaltzentrale weiß

Hue

Bridge smarte Schaltzentrale weiß

Unterstützt mehr als 50 Lichter und 12 Zubehörteile
Aktiviert Hue Sync
Erschließt die Integration von Licht und Sicherheit
Fortschrittliche Verschlüsselung

59,99 €

Exklusiv
Tap Dial Schalter Mini weiß

Zubehör

Tap Dial Schalter Mini weiß

Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung

49,99 €

Neu
Hue Flux Eck-Steckverbinder 4er-Pack

LIGHTSTRIPS

Hue Flux Eck-Steckverbinder 4er-Pack

Verbinde 2 LED-Streifen miteinander
90-Grad-Eckverbindung
Sorgt für konsistente Beleuchtung
Selbst montierbar

19,99 €

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GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)

Hue White & Color Ambiance

GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)

Weiß- und Farblicht
Bis zu 400 Lumen
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

159,99 €

111,99 €

Mix & Match
Hue Surimu Rechteckige Panelleuchte

Deckenleuchte

Hue Surimu Rechteckige Panelleuchte

Gleichmäßige Lichtverteilung
120 x 30 cm
Bis zu 4150 Lumen
Mattweißes Aluminium

299,99 €

Sana Wandleuchte weiß

Hue White & Color Ambiance

Sana Wandleuchte weiß

Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

209,99 €

Artikel fast ausverkauft

Exklusiv
Perifo Lineare Lightbar schwarz

Hue White & Color Ambiance

Perifo Lineare Lightbar schwarz

29 Watt
95 cm auf der Schiene
Bis zu 2050 Lumen
Ideal für größere Räume

199,99 €

E27 - Smarte Lampe A60 - 1100

Hue White

E27 - Smarte Lampe A60 - 1100

Bis zu 1055 Lumen*
Sanftes weißes Licht
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

21,99 €

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Mix & Match
Flux ultraheller LED-Lightstrip 3 m

LIGHTSTRIPS

Flux ultraheller LED-Lightstrip 3 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Bietet ein helles, realistisch weißes Licht
2900 Lumen

99,99 €

Mix & Match
Dimmschalter weiß V2

Hue

Dimmschalter weiß V2

Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung

21,99 €

Eckiges Deckenpaneel Tento – mittelgroß

Hue White & Color Ambiance

Eckiges Deckenpaneel Tento – mittelgroß

Sanftes Dimmen
39,5 x 39,5 cm
Bis zu 2000 Lumen
Synthetisches Profil

149,99 €

Hue Play Wallwasher

Hue White & Color Ambiance

Hue Play Wallwasher

ColorCast Technologie
1035 Lumen
Höhe x Breite: 15,7 x 9,1 cm
Mattschwarz

349,99 €

Mix & Match
GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)

Hue White Ambiance

GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)

Warmweißes bis kaltweißes Licht
Bis zu 400 Lumen
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

69,99 €

E14 - Smarte Lampe Kerzenform - 470

Hue White Ambiance

E14 - Smarte Lampe Kerzenform - 470

Warmweißes bis kaltweißes Licht
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

34,99 €

Artikel fast ausverkauft

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