Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White Ambiance A67 – Smarte Lampe E27 – 1600

Neu

A67 – Smarte Lampe E27 – 1600

Bringe mit unserer smarten Lampe die Vorteile von natürlichem Tageslicht in Dein Zuhause, die 40 % weniger Strom verbraucht und mit dem vollen Spektrum an Weißlicht ausgestattet ist – frei einstellbar, um zwischen gemütlichem Kerzenschein bis hin zu belebendem kühlem weißen Licht zu wechseln. Passe Dein Licht mit ultra-niedrigem Dimmen noch weiter an, von der vollen Helligkeit bis hinunter zu 0,2 %.

Sockel

Lichtfarbe

Modell

Form

Pack

  • Kostenloser Versand ab 60€
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Produkt-Highlights

  • Up to 1600 lumen
  • Full-spectrum light (1000-20000K)
  • Dimmable to 0.2% brightness
  • Control using app or voice
  • Easy to install and use
Alle technischen Daten ansehen
Finde die passende Bedienungsanleitung

Angesagte Produkte

Neu
A60 – Smarte Lampe E27 – 1600 lm

Hue White

A60 – Smarte Lampe E27 – 1600 lm

Bis zu 1.600 Lumen
Warmweißes Licht
Ultra-niedriges Dimmen 5 %
Steuerung per App oder Sprache

27,99 €

Neu
A60 – Smarte Lampe E27 – 1100 lm

Hue White Ambiance

A60 – Smarte Lampe E27 – 1100 lm

Bis zu 1.100 Lumen
Tageslicht in vollem Spektrum
Ultra-niedriges Dimmen 0,2 %
Steuerung per App oder Sprache

39,99 €

Neu
Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Unterstützt mehr als 150 Lichter und 50 Zubehörteile
Ermöglicht Hue Sync, MotionAware™
Ermöglicht die Steuerung des gesamten Hauses
Erweiterte Verschlüsselung mit Zigbee Trust Center

89,99 €

Neu
A60 – Smarte Lampe E27 – 1100 lm

Hue White Ambiance

A60 – Smarte Lampe E27 – 1100 lm

Bis zu 1.100 Lumen
Tageslicht in vollem Spektrum
Ultra-niedriges Dimmen 0,2 %
Steuerung per App oder Sprache

64,99 €

Erstelle Dein Set
E27 - Smarte Lampe A60 - 1100

Hue White & Color Ambiance

E27 - Smarte Lampe A60 - 1100

Bis zu 1055 Lumen*
Weißes und farbiges Licht
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

64,99 €

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Neu
A67 – Smarte Lampe E27 – 1600

Hue White & Color Ambiance

A67 – Smarte Lampe E27 – 1600

Bis zu 1.600 Lumen
Tageslicht in vollem Spektrum
Ultra-niedriges Dimmen 0,2 %
Chromasync™ Präzisionsfarben

79,99 €

E14 - Smarte Lampe Tropfenform Doppelpack - 470

Hue White Ambiance

E14 - Smarte Lampe Tropfenform Doppelpack - 470

Warmweißes bis kaltweißes Licht
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

59,99 €

Neu
A60 – Smarte Lampe E27 – 810 lm

Hue White Ambiance

A60 – Smarte Lampe E27 – 810 lm

Bis zu 810 Lumen
Tageslicht in vollem Spektrum
Ultra-niedriges Dimmen 0,2 %
Steuerung per App oder Sprache

34,99 €

Neu
A60 – Smarte Lampe E27 – 810 lm

Hue White Ambiance

A60 – Smarte Lampe E27 – 810 lm

Bis zu 810 Lumen
Tageslicht in vollem Spektrum
Ultra-niedriges Dimmen 0,2 %
Steuerung per App oder Sprache

99,99 €

Erstelle Dein Set
Dimmschalter weiß V2

Hue

Dimmschalter weiß V2

Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung

21,99 €

Neu
A60 – Smarte Lampe E27 – 1100 lm

Hue White

A60 – Smarte Lampe E27 – 1100 lm

Bis zu 1.100 Lumen
Warmweißes Licht
Ultra-niedriges Dimmen 5 %
Steuerung per App oder Sprache

34,99 €

Runner Decken-/Wandspot, 3x

Decken-/Wandspots

Runner Decken-/Wandspot, 3x

Ohne Leuchtmittel
Weiß

79,99 €

E27 - Smarte Lampe A67 - 1600

Hue White

E27 - Smarte Lampe A67 - 1600

Bis zu 1521 Lumen*
Leistungsstarkes, helles Weißlicht
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

27,99 €

Sale
Runner Spot 3er-Pack in Weiß + Dimmschalter + GU10 weiße Lampen

Runner Spot 3er-Pack in Weiß + Dimmschalter + GU10 weiße Lampen

Sofortiges kabelloses Dimmen
Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
Inklusive Hue-Lampen und Leuchte
Inklusive Dimmschalter

163,96 €

147,56 €

Erstelle Dein Set
Smart Button weiß

Hue

Smart Button weiß

Steuere die Lampen mit einem Klick
Stelle Dein Licht nach Tageszeit ein
Benutzerdefinierte Funktionalität
Flexible, kabellose Anbringung

21,99 €

Steuere bis zu 10 Lampen mit der Bluetooth App

Steuere bis zu 10 Lampen mit der Bluetooth App

Steuere mit der Hue Bluetooth App Deine smarten Hue Lampen in einem einzelnen Raum Deines Zuhauses.Füge bis zu 10 smarte Lampen hinzu und steuere sie alle mit einer Berührung auf Deinem mobilen Gerät.

Steuere Lampen mit Deiner Stimme*

Steuere Lampen mit Deiner Stimme*

Philips Hue funktioniert mit Amazon Alexa und dem Google Assistant, wenn es mit einem kompatiblen Google Nest oder Amazon Echo Gerät gekoppelt wird. Einfache Sprachbefehle ermöglichen die Steuerung mehrerer Lampen oder einer einzelnen Lampe in einem Zimmer.

Kreiere mit warmweißem bis kühlweißem Licht die passende Stimmung.

Kreiere mit warmweißem bis kühlweißem Licht die passende Stimmung.

Diese Lampen und Leuchten ermöglichen verschiedene Lichtschattierungen von warmem bis kühlem Weißlicht. Sie sind komplett dimmbar, von hellem Leuchten bis zu schummerigem Nachtlicht. Stelle Dein Licht genau so wie Du es für Deine täglichen Aktivitäten brauchst, auf die richtige Temperatur und Helligkeit ein.

Nutze mit der Hue Bridge das gesamte Spektrum der smarten Beleuchtungsfunktionen

Nutze mit der Hue Bridge das gesamte Spektrum der smarten Beleuchtungsfunktionen

Die Hue Bridge schaltet die Funktionen frei, die smarte Beleuchtung wirklich intelligent machen: Steuerung von unterwegs, Sprachsteuerung, automatische Beleuchtung und vieles mehr. Füge eine Hue Bridge zu Deiner Einrichtung hinzu, um beeindruckende Erlebnisse zu schaffen, auf sichere und zuverlässige Technologie zuzugreifen uvm. Die Hue Bridge ist die Schaltzentrale Deines einzigartigen smarten Lichtsystems.

Technische Daten

Nutzlebensdauer

  • Anzahl der Schaltzyklen

    50.000

  • Nennlebensdauer

    25.000

Umweltschutz

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Lichteigenschaften

Packmaße und Gewicht

Informationen zur Verpackung

Stromverbrauch

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Die Lampe

Was ist in der Verpackung?

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay