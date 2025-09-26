Support
Vergleiche Hue Basis und Hue LED-Lampen

Hue Basis

Hue

Lichtleistung

345 Lumen
400 Lumen

Chromasync™ Präzisionsfarbe

Nein
Ja

Farbmischungen

Basisfarbmischungen
Perfekte Farbverläufe mit Sunflower Optic

Dimmbarkeit

Niedriges Dimmen auf 2 % Helligkeit
Ultra-niedriges Dimmen auf 0,2 % Helligkeit

Farbtemperaturbereich

Basis Weißtöne (2200–6500 K)
Erweitert (2000-6500K)

Essential GU10 – Smarter Spot – 345 lm – 4,7 W – 4er-Pack

Hue White & Color Ambiance

Essential GU10 – Smarter Spot – 345 lm – 4,7 W – 4er-Pack

Bis zu 345 Lumen
Basis Weißlicht
Dimmen bis auf 2 %
Basis Farbe

59,99 €

Dimmschalter weiß V2

Hue

Dimmschalter weiß V2

Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung

21,99 €

Essential GU10 – Smarter Spot – 345 lm – 4,7 W – 3er-Pack

Hue White & Color Ambiance

Essential GU10 – Smarter Spot – 345 lm – 4,7 W – 3er-Pack

Bis zu 345 Lumen
Basis Weißlicht
Dimmen bis auf 2 %
Basis Farbe

49,99 €

Essential A60 – E27 smarte Lampe – 806 lm – 8 W – 4er-Pack

Hue White & Color Ambiance

Essential A60 – E27 smarte Lampe – 806 lm – 8 W – 4er-Pack

Bis zu 806 Lumen
Basis Weißlicht
Dimmen bis auf 2 %
Basis Farbe

59,99 €

Multipack: Dimmschalter 3er-Pack

Multipack: Dimmschalter 3er-Pack

Kabellose Installation
Sanftes Dimmen
Batteriebetrieben
Überall montierbar

65,97 €

Tap Dial Schalter weiß

Hue

Tap Dial Schalter weiß

Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung

49,99 €

Essential A60 – E27 Smarte Lampe – 806 lm – 8 W – 3er-Pack

Hue White & Color Ambiance

Essential A60 – E27 Smarte Lampe – 806 lm – 8 W – 3er-Pack

Bis zu 806 Lumen
Basis Weißlicht
Dimmen bis auf 2 %
Basis Farbe

49,99 €

Smart Plug weiss Dreierpack

Hue

Smart Plug weiss Dreierpack

Füge Deinem Philips Hue System jede Lampe hinzu
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

99,99 €

Bridge smarte Schaltzentrale weiß

Hue

Bridge smarte Schaltzentrale weiß

Unterstützt mehr als 50 Lichter und 12 Zubehörteile
Aktiviert Hue Sync
Erschließt die Integration von Licht und Sicherheit
Fortschrittliche Verschlüsselung

59,99 €

Hue Bridge Pro

Hue

Hue Bridge Pro

Unterstützt mehr als 150 Lichter und 50 Zubehörteile
Ermöglicht Hue Sync, MotionAware™
Ermöglicht die Steuerung des gesamten Hauses
Erweiterte Verschlüsselung mit Zigbee Trust Center

89,99 €

Basis Starter-Set: 3 smarte Lampen GU10 (345 lm)

Hue White & Color Ambiance

Basis Starter-Set: 3 smarte Lampen GU10 (345 lm)

Bis zu 345 Lumen
Basis Farblampe
Dimmen bis auf 2 %​
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten

89,99 €

Essential GU10 – Smarter Spot – 345 lm – 4,7 W

Hue White & Color Ambiance

Essential GU10 – Smarter Spot – 345 lm – 4,7 W

Bis zu 345 Lumen
Basis Weißlicht
Dimmen bis auf 2 %
Basis Farbe

24,99 €

Set: Go weiß + Lightstrip Basis V4 2m

Set: Go weiß + Lightstrip Basis V4 2m

Weißes und farbiges Licht
Steuere per App, Sprache oder Zubehör
Hue Go direkt am Produkt steuerbar

149,98 €

134,98 €

Nyro Outdoor Wandleuchte schwarz

Hue White & Color Ambiance

Nyro Outdoor Wandleuchte schwarz

Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

139,99 €

Impress Outdoor breite Wandleuchte schwarz

Hue White & Color Ambiance

Impress Outdoor breite Wandleuchte schwarz

Fest verkabelt
Mattschwarzes Finish
240 x 190 mm
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

169,99 €

Eine Frau sitzt auf einem Sofa und steuert das smarte Licht von Philips Hue mit der Hue App.

Fange jetzt mit smarter Beleuchtung an

Es ist die modernste, intuitivste und erfreulichste Art, Dein Zuhause innen und außen zu beleuchten. Stelle Dein Setup zusammen durch eine Auswahl an smarten Lampen, Leuchten, Außenleuchten und Zubehör. Nutze noch mehr Features mit der Hue Bridge oder Bridge Pro Steuerungszentrale. Die Einrichtung und Steuerung Deiner Beleuchtung erfolgt selbsterklärend in der Hue App. Genieße Automatisierungen, erlebe die Synchronisation von Licht mit dem Fernseher, Musik oder beim Gaming, sichere dein Zuhause mit Smart-Home Security und nutze die Steuerung von unterwegs, sowie noch vieles mehr.

Ein durch Smart-Beleuchtung in warmen Pink- und Weißtönen erleuchteter Wohnzimmerbereich.

Schaffe das perfekte Ambiente

Mit 8 Millionen Farben und verschiedenen Tönen von warm- bis kaltweißem Licht kannst Du die perfekte Stimmung für alles schaffen, was Du drinnen und draußen machst. Wähle eine der farbigen, maßgeschneiderten Lichtszenen aus (oder gestalte Deine eigenen!), arbeite oder entspanne Dich beim optimalen Weißton, oder lass Deine Lichter in diesen besonderen Momenten funkeln wie die Sterne.

Zwei smarte Hue Lampen in einem Schlafzimmer im Vergleich – die eine gedimmt auf 2 % ihrer maximalen Helligkeit, die andere mit 100 % leuchtend.

Müheloses Dimmen genießen

Herkömmliche Lampen benötigen einen speziellen, fest in das Stromnetz installierten Dimmschalter. Bei smarten Lampen ist das Dimmen bereits integriert – die Hue App, smarte Schalter oder Deine Stimme kann Dein Licht sofort dimmen bis hin zu sehr niedrigen Lichtstärken.

Die neue Hue Bridge Pro und die Philips Hue Bridge – die smarte Lichtsteuerung für Dein Zuhause.

Entdecke alle Funktionen mit einer Bridge

Hue Bridge und Bridge Pro können eine ganze Reihe smarter Lichtfunktionen freischalten. Dazu gehören coole Lichteffekte, Surround-Beleuchtung zur Synchronisierung mit Deinem Home-Entertainment, die Integration von Hue Secure mit Licht und Kameras, Sprachsteuerung mit smarten Assistenten sowie viele kluge Automatisierungen. Die Bridge Pro ist unsere fortschrittlichste Steuerungszentrale, die mehr Funktionen freischaltet, mehr Lichter unterstützt und schneller ist.

Du kannst keine Antwort auf Deine Frage finden?

Support besuchen

Technische Daten

Lampeneigenschaften

  • dimmbar

    Ja

Lampenabmessungen

Nutzlebensdauer

Umweltschutz

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Garantie

Lichteigenschaften

Packmaße und Gewicht

Informationen zur Verpackung

Stromverbrauch

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Die Lampe

Was ist in der Verpackung?

Was unterstützt wird

Sonstiges

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

