Hue Festavia Globe Outdoor Lichterkette, 21 m Erweiterung
Aktueller Preis ist 269,99 €
Aktueller Preis ist 269,99 €
Vorrätig
- Kostenloser Versand ab 60€
- 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
- 2 Jahre Garantie
- Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna
Über Hue Festavia Globe Outdoor Lichterkette, 21 m Erweiterung
Erzeuge gemütliche Stimmung oder bunte Party-Beleuchtung auf Deiner Terrasse, Veranda oder einem anderen Außenbereich mit brillanten Farben, egal ob Du einen Farbverlauf oder animierte Licht-Effekte erzeugen möchtest. Mit dieser Erweiterung kannst Du zwei Lichterketten über den mitgelieferten T-Verbinder an Dein vorhandenes Niedervoltsystem anschließen. Globe Lichterketten können nicht am Ende verlängert werden. Anschluss erfolgt über ein T-Stück am Niedervoltsystem.
- 21 m mit 30 Lampen
- Helle austauschbare Lampen mit 50 Lumen
- Vollspektrum-Licht (1000–20.000 K)
- Musiksynchronisation und dynamische Effekte
- Enthält Stecker zur Verlängerung
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103063731
Design und Materialausführung
- Farbe
- Schwarz
- Material
- Synthetik
Nutzlebensdauer
- Nennlebensdauer
- 25.000
- Umgebungstemperaturbereich
- -20 bis +45 °C
Umweltschutz
- Luftfeuchtigkeit im Betrieb
- 5 % <H<75 % (nicht kondensierend)
- Betriebstemperatur
- -20 °C bis 45 °C
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Farbwechsel (LED)
- Ja
- Vollständig witterungsbeständig
- Ja
Lichteigenschaften
- Farbtemperatur
- 1000-20000 K
Lichterkette/Lightstrip
- Verlängerung möglich
- Nein
- Eingangsspannung
- 24V
Sonstiges
- Speziell geeignet für
- Balkon, Garten, Patio, Außenbereich
- Typ
- Lichterketten
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103063731
- Nettogewicht
- 2,7 kg
- Bruttogewicht
- 3,56 kg
- Höhe
- 181 mm
- Länge
- 179,5 mm
- Breite
- 502 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004582006
Stromverbrauch
- Standby-Energieverbrauch
- 0,5
- Leistung
- 25,6
Produktabmessungen und -gewicht
- Nettogewicht
- 2,7 kg
- Nettogewicht
- 5,73 lb
- Kabellänge bis zur ersten LED
- 3.700 mm
- Länge der Lichterkette
- 21.000 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Lichtleistung von 4.000 K
- 1.500
- Lichtleistung der im Lieferumfang enthaltenen Lampe
- 50
- Netzstrom
- 24 V DC
- IP-Code
- IP65
- Schutzklasse
- Klasse II
- Lichtleistung von 2.700 K
- 1.500
- LED-Lichtabstand
- 70 cm
- Anzahl Lichtquellen
- 30
- Schutzklasse (Lichterkette)
- Class III
Die Lampe
- Software-Upgrades möglich
- Ja
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- Philips Hue App
- Android 10.0 und höher, iOS 16 oder höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 60 Monate nach dem Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Google Assistant, Homekit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Samsung SmartThings, Sonos
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden
Angesagte Produkte
Hue Festavia Globe Outdoor Lichterkette, 7 m
7 m lange Lichterkette
10 Lightguide Lampen
Weiß und Farbverlauf
Helle Lampen mit 50 Lumen
169,99 €
Hue Festavia Globe Outdoor Lichterkette, 7 m Erweiterung
7 m lange Lichterkette als Erweiterung (Netzteil nicht im Lieferumfang)
10 Lightguide Lampen
Weiß und Farbverlauf
Helle Lampen mit 50 Lumen
139,99 €
Erstelle Dein Set
Philips Hue Wandschaltermodul Doppelpack
Wird hinter dem vorhandenen Lichtschalter installiert
Personalisierte Szenenauswahl
Steuerung von Hue Lampen mit vorhandenem Schalter
Hue Bridge erforderlich
79,99 €
Neon Lightstrip für den Außenbereich 10 m
Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
1100 Lumen
349,99 €
Erstelle Dein Set
A60 – Smarte Lampe E27 – 1100 lm
Bis zu 1.100 Lumen
Tageslicht in vollem Spektrum
Ultra-niedriges Dimmen 0,2 %
Chromasync™ Präzisionsfarben
109,99 €
Erstelle Dein Set
Lily XL Outdoor Spot Erweiterung schwarz
Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
Niedervoltsystem – Erweiterung
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
164,99 €
T-Stück Outdoor schwarz
T-Stück
Kompatibel mit Niedervolt-System
Für Außenanwendungen konstruiert (IP67)
14,99 €
Flux ultraheller LED-Lightstrip 3 m
Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Bietet ein helles, realistisch weißes Licht
2900 Lumen
99,99 €
Sale
Lightstrip Outdoor 5 Meter
1 x 5 Meter-Lightstrip
Weißes und farbiges Licht
Netzteil im Lieferumfang enthalten
Smarte Steuerung mit der Hue Bridge*
239,99 €
119,99 €