Einfache Plug-and-Play-Einrichtung

Festavia Globe Outdoor Lichterketten sind ein Niedervolt-System. Du kannst sie einfach mit dem mitgelieferten Netzteil an eine vorhandene Steckdose anschließen. Es ist keine komplizierte Neuverkabelung notwendig. Du kannst auch weitere Lichterketten zu einer vorhandenen Niedervolt-Installation hinzufügen und sie problemlos mit Deinen anderen Außenleuchten im gesamten Außenbereich verbinden.

Die Globe Outdoor Lichterketten lassen sich nicht direkt aneinanderreihen: Was Du aber tun kannst, ist, zwei Ketten über das im Erweiterungspaket enthaltene T-Verbindungsstück an das Netzteil anschließen.