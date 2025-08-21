Mit einer Kugel-Lichterkette bekommt Dein Außenbereich das Ambiente eines gemütlichen Cafés. Du sorgst für die Details.
Personalisierte Partystimmung
Party in kräftigen Farben, Abschalten bei warmem Lichtschein
Dank farbfähiger, integrierter LEDs mit Chromasync™-Technologie erstrahlt die Festavia Globe Outdoor Lichterkette in kräftigem Weißlicht und satten Farben – perfekt für besondere Momente im Außenbereich.
Du spielst Musik für eine Party? Synchronisiere sie mit Deinen Songs und beobachte, wie die Musik die Farben in Bewegung bringt.
Zeit zum Entspannen? Dimme das Licht auf den sanftesten warmweißen bis kaltweißen Lichtschein. Schaffe eine besonders gemütliche Atmosphäre mit einer Lichtszene oder einem besonderen Effekt – zum Beispiel funkelndem Kerzenlicht.
Das Licht ist die Seele Deiner Party
Ob an oder aus – die kugelförmigen Lampen der Festavia Globe Outdoor Lichterkette im stilvollen Design sind ein wunderschöner Blickfang für Deinen Außenbereich. In jeder Lampe steckt ein markantes Innenrohr, das Farbe, Helligkeit und Lichtverteilung für optimale Effekte ausbalanciert. Stelle sie ganz nach Deinen Wünschen ein: Lege einen Farbverlauf mit mehreren Farben entlang der Lichterkette fest, wähle aus saisonalen Lichtszenen oder nutze spezielle Lichteffekte. So ist Dein Licht perfekt auf die Partystimmung, besondere Anlässe oder entspannte Momente im Freien abgestimmt.
Für jedes Wetter gerüstet
Ob Regen, Schnee oder Sonnenschein: Festavia Globe Outdoor Lichterketten sind für den ganzjährigen Einsatz konzipiert. Wozu wegpacken? Lass sie einfach für jeden Anlass hängen. Nur für den Fall: die Lampen sind wasserdicht, wetterfest, bruchsicher und austauschbar!
Einfache Plug-and-Play-Einrichtung
Festavia Globe Outdoor Lichterketten sind ein Niedervolt-System. Du kannst sie einfach mit dem mitgelieferten Netzteil an eine vorhandene Steckdose anschließen. Es ist keine komplizierte Neuverkabelung notwendig. Du kannst auch weitere Lichterketten zu einer vorhandenen Niedervolt-Installation hinzufügen und sie problemlos mit Deinen anderen Außenleuchten im gesamten Außenbereich verbinden.
Die Globe Outdoor Lichterketten lassen sich nicht direkt aneinanderreihen: Was Du aber tun kannst, ist, zwei Ketten über das im Erweiterungspaket enthaltene T-Verbindungsstück an das Netzteil anschließen.
Fragen und Antworten
Kann meine Hue Festavia Globe Outdoor Lichterkette auch in weißem Licht leuchten?
Sind die Lampen der Festavia Globe Outdoor Lichterkette austauschbar?
Wie kann ich meine Festavia Globe Outdoor Lichterkette am besten aufhängen?
Sind die Lampen aus Glas?
Technische Daten
Design und Materialausführung
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Synthetik
Nutzlebensdauer
Nutzlebensdauer
Umweltschutz
Umweltschutz
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
Lichteigenschaften
Lichteigenschaften
Lichterkette/Lightstrip
Lichterkette/Lightstrip
Sonstiges
Sonstiges
Packmaße und Gewicht
Packmaße und Gewicht
Stromverbrauch
Stromverbrauch
Produktabmessungen und -gewicht
Produktabmessungen und -gewicht
Service
Service
Technische Daten
Technische Daten
Was ist in der Verpackung?
Was ist in der Verpackung?
Was unterstützt wird
Was unterstützt wird
Sonstiges
Sonstiges
Brauchst Du ein Teil?
Du suchst nach Ersatzteilen für dieses Produkt? Hier findest Du Ersatzstromkabel, Halterungen und vieles mehr, um Deinen Leuchten neues Leben einzuhauchen.
*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.