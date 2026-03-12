Lucca Wegeleuchte

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Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Lucca Wegeleuchte
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Über Lucca Wegeleuchte

Die Wegeleuchte Lucca bietet mit ihrem modernen Design und schwarzen Bändern eine breite Verteilung von einstellbarem Licht in Weiß- und Farbtönen für Deine Eingänge, Fahrwege und Blumenbeete. Füge ein indirektes Licht hinzu, das Dich durch Deine Outdoor-Bereiche leitet. Oder stelle die Sockelleuchte auf eine beliebige Farbe ein – als dekorative Highlights für Eingänge und Gartenbereiche. Steuere Lucca mühelos mit der Hue App und smarten Assistenten mit einer Hue Bridge oder Bridge Pro. Zigbee Netzwerkkonnektivität über die Bridge bedeutet, dass kein unbefugter Zugang zu Deinem smarten Lichtsystem erfolgen kann. Die Matter-Kompatibilität ermöglicht eine einfachere und nahtlose Integration von Geräten anderer Marken.

  • Einstellbares weißes und farbiges Licht
  • Enthält A60-Lampe mit 1100 Lumen
  • App- und Sprachsteuerung
  • Zigbee- und Matter-kompatibel
  • Ideal für Einfahrten und Rasenflächen

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Lucca Wandleuchte

Lucca Wandleuchte

Weißes und farbiges Licht
1100 Lumen
App- und Sprachsteuerung
Matter-Kompatibel

99,99 €

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