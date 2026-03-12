Slim Einbauleuchte, 170 mm

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Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Slim Einbauleuchte, 170mm
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Über Slim Einbauleuchte, 170 mm

Das dünne Profil der schlanken Philips Hue Einbauleuchten macht es Dir möglich, Einbauleuchten überall in Deinem Zuhause zu verwenden, beispielsweise in Räumen mit Zwischendecken. Dank des breiten Abstrahlungswinkels und der hohen Lichtleistung kannst Du problemlos auch größere Räume beleuchten.

  • Einstellbares weißes und farbiges Licht
  • Chromasync™ Präzisionsfarbzuordnung
  • 1500 Lumen
  • Wasserdicht, feuchtigkeitsgeschützt (IP44)
  • Hue Bridge- und Bluetooth-Konnektivität
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