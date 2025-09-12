Support
Hue Flux flexible Steckverbinder 4er-Pack

Verwende das Kabel, um für die LED-Streifen Hue Flux und Flux ultra-bright dunkle Unterbrechungen der Beleuchtung zu schaffen. Füge 50-cm-Kabel (1,6 Fuß) zwischen zwei LED-Streifen an Stellen ein, an denen kein Licht leuchten soll. Es ist flexibel und ideal für Umrandungen von Türrahmen, Regalen, Treppen oder anderen Oberflächen dort, wo nichts leuchten soll.

Produkt-Highlights

  • 50-cm-Verbinder (1,6 Fuß) für komplexes Layout
  • Perfekter Lichtübergang
  • Präzise Installation
  • Sichere und einfache Verwendung
Finde die passende Bedienungsanleitung

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Weiß

  • Material

    PVC

    Kunststoff

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Was unterstützt wird

Sonstiges

