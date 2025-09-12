Einfache Installation, auch für Erstanwender. Verbinde zwei Stücke eines LED-Streifens Flux oder Flux ultra-bright, nachdem Du sie zugeschnitten hast. Der Verbinder wurde entwickelt, um zwei LED-Streifen in einer geraden Linie miteinander zu verbinden, damit sie entlang einer längeren Raumseite installiert werden können, ohne die Konsistenz oder die Lichtqualität zu beeinträchtigen. Perfekt für lange LED-Streifen für größere Räume, für Nischenbeleuchtung oder abgestufte Deckeninstallationen.