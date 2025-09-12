Support
Nahaufnahme der Vorderseite von LIGHTSTRIPS Hue Flux Steckverbinder 4er-Pack

Hue Flux Steckverbinder 4er-Pack

Einfache Installation, auch für Erstanwender. Verbinde zwei Stücke eines LED-Streifens Flux oder Flux ultra-bright, nachdem Du sie zugeschnitten hast. Der Verbinder wurde entwickelt, um zwei LED-Streifen in einer geraden Linie miteinander zu verbinden, damit sie entlang einer längeren Raumseite installiert werden können, ohne die Konsistenz oder die Lichtqualität zu beeinträchtigen. Perfekt für lange LED-Streifen für größere Räume, für Nischenbeleuchtung oder abgestufte Deckeninstallationen.

Produkt-Highlights

  • Verbinde 2 LED-Streifen miteinander
  • 90-Grad-Eckverbindung
  • Sorgt für konsistente Beleuchtung
  • Selbst montierbar
Alle technischen Daten ansehen
Finde die passende Bedienungsanleitung

Angesagte Produkte

Philips Hue Play HDMI Hue Sync Box 8K

Hue

Philips Hue Play HDMI Hue Sync Box 8K

Synchronisiert Lichter mit TV-Inhalten – mit 8K 60 Hz und 4K 120 Hz
HDMI 2.1-zertifiziert
Erstellt eine 1:1-Farbsynchronisierung mit Deiner Bildschirmanzeige
Verbinde bis zu 10 Philips Hue Lampen

349,99 €

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Weiß

  • Material

    Kunststoff

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay