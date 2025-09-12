Platziere Deinen Indoor Flux oder Flux ultra-bright LED-Streifen genau dort, wo Du ihn haben willst. Dank ihres unauffälligen, minimalistischen Designs musst Du Dir mit dieser 5 Meter langen Verlängerung keine Gedanken über den Abstand des LED-Streifens zum Netzteil machen. Durch die Verlängerung wird es auch einfach, das Netzteil außer Sichtweite zu platzieren.