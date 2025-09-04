Support
  • Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
  • Flexibel für kreative Installationen
  • Anpassbare Szenen und Effekte

Verleihe Deinem Außenbereich mit einem sanften Lichtakzent neuen Ausdruck

Bring Deinen Außenbereich zum Strahlen mit den praktischen und vielseitigen Philips Hue Outdoor Lightstrips. Modernste Technologie trifft auf flexibles Design für farbenfrohe Stimmungen, spannende Funktionen und ein helles, funktionales Licht. 

Ein Abschnitt der Flux und OmniGlow Lightstrips
Unter einer Stufe und Wand verborgene Lightstrips beleuchten mit sanften Lila- und warmweißen Tönen einen Sitzbereich im Freien mit wandflutendem Licht.

Verwandle Deine Außenbereiche mit Licht

Mit stimmungsvollem Licht wird Dein Außenbereich das ganze Jahr über und bei jedem Wetter zum Highlight. Schaffe mit lebhaften, stimmungsvollen Farben oder realistischen Weißtönen das perfekte Ambiente für die Beleuchtung Deiner Wege, Terrassen und Pflanzen. Die präzise Farbabstimmung und gleichmäßige Farbmischung durch die Chomasync™ Technologie sorgt für nahtlose Farbverläufe bis in jeden Winkel. Genieße mit anpassbaren Lichtszenen und dynamischen Effekten eine magische Zeit im Garten. Bring die wetterfesten Lightstrips an der Balkonbrüstung, einer Deckenleiste auf der Terrasse oder den Stufen an der Haustür an und stecke ganz einfach das mitgelieferte Niedervolt-Netzteil in eine Steckdose. 

Unter Deckenleisten angebrachte Lightstrips tauchen einen Schlafzimmerbalkon und das darunterliegende Garagentor in hellweißes Licht.

Erhelle die Nacht mit hellem, realistisch weißem Licht

Mit den Outdoor Lightstrips kannst Du auch noch nach Sonnenuntergang Tageslicht genießen. Beleuchte Deinen Garten, Deinen Vorgarten und Deine Terrasse mit reinen Weißtönen aus speziellen weißen und warmweißen LEDs. Ob bei der abendlichen Gartenarbeit, beim Sport nach Einbruch der Dunkelheit oder beim Vorbereiten der Grillparty bieten diese Lightstrips die ultimative funktionale Beleuchtung für jede Aufgabe im Freien. Deine Oase im Freien wird heller leuchten als je zuvor!

Ein Paar genießt das Abendessen auf der Terrasse vor der Kulisse eines in sanftem Rosa von Neon-Outdoor-Lightstrips erleuchteten Baums und Blumenbeets.

Schaffe eine Oase aus Neon   

Flexibel, formbar, einfach zum Verlieben. Der Neon Lightstrip für den Außenbereich im flexiblen Design verwandelt mit seinem leuchtenden Neonlicht Deinen Garten oder Vorgarten in ein verspieltes Paradies. Nutze das direkte Licht, um die ultimative Stimmung zu erzeugen – von entspannten Lounge-Vibes bis hin zu einer Tanzparty unter den Sternen! Die Chomasync™ Technologie erzeugt durch präzise Farbabstimmung wunderschöne Neonverläufe auf Bäumen, Pflanzen, Brunnen und Gartenmauern. Schließe diesen wetterfesten und einfach zu installierenden Lightstrip mit dem mitgelieferten Niedervolt-Netzteil an eine normale Steckdose an.

Eine Person steuert mit der Hue App auf ihrem Smartphone die verborgenen Hue Flux Outdoor Lightstrips zur Beleuchtung einer in Pink und Rosa getauchten Terrasse.

Volle Kontrolle ohne große Mühe

Mit der Hue App oder per Sprachsteuerung kannst Du ganz einfach eine stimmungsvolle Lichtszene für die Gartenparty schaffen, passende Effekte für das Abendessen auf der Terrasse einstellen oder einfach Deine Lightstrips so steuern, dass sie Dich bei Deinen alltäglichen Aufgaben unterstützen. Integriere mit der Hue Bridge Pro Deine Outdoor Lightstrips nahtlos in Deine Philips Hue Außenbeleuchtung. Mit der Hue Bridge Pro kannst Du Deine Lightstrips im gesamten Zuhause von überall auf der Welt steuern und ganz einfach Automatisierungen planen.   

