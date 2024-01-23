Support
Perifo Basis-Set L-förmige Wandleuchte weiß (2 Spots)

Dieses weiße Schienenbeleuchtungsset für die Wand enthält zwei Zylinderspots, drei 1 Meter lange Schienen, ein Netzteil mit einem Stecker für eine Wandsteckdose sowie Steckverbinder für eine nach rechts gehende L-Form

Produkt-Highlights

  • 2 Spots, je 490 lm @2700K
  • Nimmt 10,6 Watt aus dem Netzteil
  • 203.2 cm x 103.2 cm
  • Entworfen für Wände
  • Enthält alles, was Sie brauchen
In diesem Set

Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Perifo 100W 1-Punkt-Netzteil mit Stecker weiß

1 x Hue Perifo 100W 1-Punkt-Netzteil mit Stecker weiß

Schließe dieses Netzteil an das Ende einer Hue Perifo Schiene an und stecke es in eine Wandsteckdose. Betreibe Lampen mit insgesamt bis zu 100 Watt an einem einzigen Netzteil – addiere einfach die Wattleistung jeder Lampe, bis Du den Schwellenwert erreichst. Nur für das Hue Perifo Track Lighting System.

Perifo 100W 1-Punkt-Netzteil mit Stecker weiß
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Perifo Schiene 1m weiß

3 x Hue Perifo Schiene 1m weiß

Mit dieser 1 Meter langen Schiene in Weiß kannst Du Deine Schienenbeleuchtung nach Deinen Wünschen gestalten. Lass die Hue Perifo Leuchten direkt in die Schiene einrasten. Nur für das Hue Perifo Track Lighting System.

Perifo Schiene 1m weiß
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Perifo gerader Steckverbinder weiß

1 x Hue Perifo gerader Steckverbinder weiß

Verbinde zwei Hue Perifo Schienen mit diesem geraden Steckverbinder in Weiß. Nur für das Hue Perifo Track Lighting System.

Perifo gerader Steckverbinder weiß
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Perifo Eckverbindungsstück Außen weiß

1 x Hue Perifo Eckverbindungsstück Außen weiß

Stelle mit einem Außen-Eckverbinder eine L-Form mit Deiner Hue Perifo Schienenbeleuchtung her. Nach der Installation dreht sich die Schiene nach rechts oder links, je nachdem, wie Dein Netzteil positioniert ist. Nur für das Hue Perifo Track Lighting System.

Perifo Eckverbindungsstück Außen weiß
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Perifo Zylinderspot Erweiterung weiß

2 x Hue White & Color Ambiance Perifo Zylinderspot Erweiterung weiß

Diese leistungsstarken Zylinderspots in Weiß lassen sich direkt in Hue Perifo Schienen einrasten. Neige und drehe sie, damit sie ihr farbenfrohes Licht überall dort erstrahlen zu lassen, wo Du möchtest. Nur für das Hue Perifo Track Lighting System.

Perifo Zylinderspot Erweiterung weiß

Erfahre mehr über Hue Perifo

Was ist smarte Schienenbeleuchtung?

Erfahre, wie die Hue Perifo Schienenbeleuchtung funktioniert und wie alle Komponenten zusammenpassen.

Erfahre mehr über Schienenbeleuchtung

Individuelles Schienenbeleuchtungsset erstellen

Erhalte eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Auswahl der einzelnen Komponenten für den Aufbau Deines individuellen Schienenbeleuchtungssystems.

Anleitung lesen

Fragen und Antworten

Ist für das Hue Perifo Schienensystem eine Hue Bridge erforderlich?

Kann ich Hue Perifo mit Bluetooth steuern?

Wie berechne ich die höchstmögliche Anzahl an Leuchten in meinem Hue Perifo System?

Kann ich die Länge des Kabels am Wandnetzteil verändern?

Kann ich die Länge des Kabels am Wandnetzteil verändern?

Was ist in einem Hue Perifo Schienensystemset enthalten?

Kann ich ein Hue Perifo Set mit weiteren Leuchten oder Schienen erweitern?

Welche Leuchten funktionieren mit dem Hue Perifo System?

Kann ich mein Hue Perifo Schienensystem selbst installieren?

Wie erfolgt der Anschluss von Hue Perifo an das Stromnetz?

Kann ich die Lampen in meinen Hue Perifo Leuchten selbst auswechseln?

Kann ich ein Hue Perifo System durch zusätzliche Leuchten erweitern?

Wird ein Hue Perifo Schienensystemset vormontiert geliefert?

Welches Aufbaumaterial ist in einem Hue Perifo Schienensystemset enthalten?

Wie können die Hue Perifo Leuchten auf der Schiene bewegt werden?

Was ist im Lieferumfang enthalten, wenn ich ein Hue Perifo Schienensystem bestelle?

Welche Befestigungsmöglichkeiten gibt es für die Hue Perifo Schienen?

Was ist eine Hue Perifo Flex Kabelverlängerung inklusive Baldachin?

Was ist der Unterschied zwischen Innen- und Außen-Eckverbindungsstücken?

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

