Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Basis-Set gerade Deckenleuchte schwarz (2 Spots)

Exklusiv

Perifo Basis-Set gerade Deckenleuchte schwarz (2 Spots)

Dieses schwarze Schienenbeleuchtungsset für die Decke enthält zwei Zylinderspots, zwei 0,5 Meter lange Schienen und ein zwischen den beiden Schienen befindliches Netzteil.

Produkt-Highlights

  • 2 Spots, je 490 lm @2700K
  • Nimmt 10,6 Watt aus dem Netzteil
  • 121.5 cm
  • Entworfen für Decken
  • Enthält alles, was Sie brauchen
In diesem Set

Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Perifo 100W 2-Punkt-Netzteil schwarz

1 x Hue Perifo 100W 2-Punkt-Netzteil schwarz

Dieses Netzteil verbindet zwei Hue Perifo Schienen und wird an das Stromnetz Deines Zuhauses angeschlossen. Du kannst Lampen mit insgesamt bis zu 100 Watt an einem einzigen Netzteil anschließen. Addiere einfach die Wattleistung jeder Lampe bis Du den Schwellenwert erreichst. Nur für das Hue Perifo Track Lighting System.

Perifo 100W 2-Punkt-Netzteil schwarz
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Perifo Schiene 0,5m schwarz

2 x Hue Perifo Schiene 0,5m schwarz

Mit dieser 0,5 Meter langen Schiene in Schwarz kannst Du Deine Schienenbeleuchtung nach Deinen Wünschen gestalten. Lass die Hue Perifo Leuchten direkt in die Schiene einrasten. Nur für das Hue Perifo Track Lighting System.

Perifo Schiene 0,5m schwarz
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Perifo Zylinderspot Erweiterung schwarz

2 x Hue White & Color Ambiance Perifo Zylinderspot Erweiterung schwarz

Diese leistungsstarken Zylinderspots in Schwarz lassen sich direkt in Hue Perifo Schienen einrasten. Neige und drehe sie, damit sie ihr farbenfrohes Licht überall dort erstrahlen lassen, wo Du möchtest. Nur für das Hue Perifo Track Lighting System.

Perifo Zylinderspot Erweiterung schwarz

Erfahre mehr über Hue Perifo

Was ist smarte Schienenbeleuchtung?

Erfahre, wie die Hue Perifo Schienenbeleuchtung funktioniert und wie alle Komponenten zusammenpassen.

Individuelles Schienenbeleuchtungsset erstellen

Erhalte eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Auswahl der einzelnen Komponenten für den Aufbau Deines individuellen Schienenbeleuchtungssystems.

Fragen und Antworten

Ist für das Hue Perifo Schienensystem eine Hue Bridge erforderlich?

Kann ich Hue Perifo mit Bluetooth steuern?

Wie berechne ich die höchstmögliche Anzahl an Leuchten in meinem Hue Perifo System?

Kann ich die Länge des Kabels am Wandnetzteil verändern?

Was ist in einem Hue Perifo Schienensystemset enthalten?

Kann ich ein Hue Perifo Set mit weiteren Leuchten oder Schienen erweitern?

Welche Leuchten funktionieren mit dem Hue Perifo System?

Kann ich mein Hue Perifo Schienensystem selbst installieren?

Wie erfolgt der Anschluss von Hue Perifo an das Stromnetz?

Kann ich die Lampen in meinen Hue Perifo Leuchten selbst auswechseln?

Kann ich ein Hue Perifo System durch zusätzliche Leuchten erweitern?

Wird ein Hue Perifo Schienensystemset vormontiert geliefert?

Welches Aufbaumaterial ist in einem Hue Perifo Schienensystemset enthalten?

Wie können die Hue Perifo Leuchten auf der Schiene bewegt werden?

Was ist im Lieferumfang enthalten, wenn ich ein Hue Perifo Schienensystem bestelle?

Welche Befestigungsmöglichkeiten gibt es für die Hue Perifo Schienen?

Was ist eine Hue Perifo Flex Kabelverlängerung inklusive Baldachin?

Was ist der Unterschied zwischen Innen- und Außen-Eckverbindungsstücken?

