Erfahre, wie die Hue Perifo Schienenbeleuchtung funktioniert und wie alle Komponenten zusammenpassen.
Exklusiv
Perifo Basis-Set gerade Wandleuchte weiß (1 Light Tube groß)
Dieses weiße Schienenbeleuchtungsset für die Wand enthält eine große Hue Gradient Light Tube, zwei 1 Meter lange Schienen, ein Netzteil mit einem Stecker für eine Wandsteckdose sowie Steckverbinder für eine gerade Linie.
Aktueller Preis ist 594,97 €
Produkt-Highlights
- 1 Light Tube groß 1840 lm @2700K
- Nimmt 29,5 Watt aus dem Netzteil
- 200.4 cm
- Entworfen für Wände
- Enthält alles, was Sie brauchen
In diesem Set
1 x Hue Perifo 100W 1-Punkt-Netzteil mit Stecker weiß
Schließe dieses Netzteil an das Ende einer Hue Perifo Schiene an und stecke es in eine Wandsteckdose. Betreibe Lampen mit insgesamt bis zu 100 Watt an einem einzigen Netzteil – addiere einfach die Wattleistung jeder Lampe, bis Du den Schwellenwert erreichst. Nur für das Hue Perifo Track Lighting System.Perifo 100W 1-Punkt-Netzteil mit Stecker weiß
2 x Hue Perifo Schiene 1m weiß
Mit dieser 1 Meter langen Schiene in Weiß kannst Du Deine Schienenbeleuchtung nach Deinen Wünschen gestalten. Lass die Hue Perifo Leuchten direkt in die Schiene einrasten. Nur für das Hue Perifo Track Lighting System.Perifo Schiene 1m weiß
1 x Hue Perifo gerader Steckverbinder weiß
Verbinde zwei Hue Perifo Schienen mit diesem geraden Steckverbinder in Weiß. Nur für das Hue Perifo Track Lighting System.Perifo gerader Steckverbinder weiß
1 x Hue White & Color Ambiance Perifo Gradient Light Tube groß weiß
Mit einer großen Gradient Light Tube in Weiß kannst Du einen größeren Teil Deines Raums mit verschiedenen Farben beleuchten. Drehe die Light Tube, um ihren satten, kraftvollen Lichtstrahl perfekt auszurichten. Nur für das Hue Perifo Track Lighting System.Perifo Gradient Light Tube groß weiß
Erfahre mehr über Hue Perifo
Was ist smarte Schienenbeleuchtung?
Individuelles Schienenbeleuchtungsset erstellen
Erhalte eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Auswahl der einzelnen Komponenten für den Aufbau Deines individuellen Schienenbeleuchtungssystems.