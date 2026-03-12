Puled Spot in schwarz + eine GU10-farbfähige Lampe
Der Preis des Pakets beträgt 101,68 €, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt 112,98 €
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Über Puled Spot in schwarz + eine GU10-farbfähige Lampe
Beleuchte deinen Raum mit dem Philips Puled- Spot in schwarz, der mit einer farbfähigen Hue GU10-Lampe ausgestattet ist. Kompakt und lebendig.
- Sofortiges kabelloses Dimmen
- Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
- Inklusive Hue-Lampen und Leuchte
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874626
Produktinformationen
- myGarden Puled Bodenspots/Erdspieße 4,6 W GU10
- 1
- Hue White & Color Ambiance GU10 - Smarter Spot
- 1
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