Puled Spot in schwarz + GU10 weiße Lampe

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Nahaufnahme der Vorderseite von Puled Spot in schwarz + GU10 weiße Lampe
Vorrätig
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Über Puled Spot in schwarz + GU10 weiße Lampe

Erhelle dein Zuhause mit dem Philips Puled Spot in schwarz, der mit einer weissen Hue GU10 Lampe ausgestattet ist. Schlank und effizient.

  • Sofortiges kabelloses Dimmen
  • Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
  • Inklusive Hue-Lampen und Leuchte
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