Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (1 Kan.)

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Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (1 Kan.)
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Über Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (1 Kan.)

Integriere Deine nicht-smarte Beleuchtung in Dein Philips Hue Ökosystem für mühelose Steuerung und Komfort. Mit dem kabelgebundenen Ein-/Ausschalter kannst Du die meisten traditionellen Lampen und Leuchten zusammen mit Deinen bestehenden Hue Lampen steuern, alles als ein nahtloses Erlebnis. Du musst Deine antiken Kronleuchter oder Designer-Fassungen nicht ersetzen. Mach die Leuchten, die Du liebst – zu smarten Leuchten! Steuere sie in der Hue App, mit Sprachassistenten oder direkt über Deinen Wandschalter. Stelle Timer und Zeitpläne ein, passend zu Deinem Tagesablauf. Das kompakte Modul wird hinter dem traditionellen Schalter installiert und ist netzbetrieben, es wird keine Batterie benötigt. Als Teil des Hue Ökosystems, das auf einem zuverlässigen Zigbee-Netzwerk basiert, behältst Du die Kontrolle über Deine Lampen, auch wenn das WLAN ausfällt. Für weitere Informationen: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Verwandelt nicht smarte in smarte Lampen
  • Kontrolliere smarte und nicht smarte Lichter
  • Programmiere Timer und Zeitpläne
  • Ohne Batterie, Nullleiter erforderlich
  • Mit einer Hue Bridge mehr Funktionen freischalten

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