Runner Spot 2er-Pack in weiß + Dimmschalter + GU10 weiße Lampen

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Nahaufnahme der Vorderseite von Runner Spot 2er-Pack in weiß + Dimmschalter + GU10 weiße Lampen
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Über Runner Spot 2er-Pack in weiß + Dimmschalter + GU10 weiße Lampen

Verschönere dein Zuhause mit dem Philips Runner Spot 2er-Pack in weiss, das einen Hue Dimmer-Schalter und weisse Hue GU10 Lampen enthält. Modern und vielseitig.

  • Sofortiges kabelloses Dimmen
  • Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
  • Inklusive Hue-Lampen und Leuchte
  • Inklusive Dimmschalter

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