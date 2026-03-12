Runner Spots 4er-Pack in weiß + Dimmschalter + GU10 weiße Lampen

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Nahaufnahme der Vorderseite von Runner Spots 4er-Pack in weiß + Dimmschalter + GU10 weiße Lampen
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Über Runner Spots 4er-Pack in weiß + Dimmschalter + GU10 weiße Lampen

Sorge für perfekte Beleuchtung mit dem Philips Runner Spot 4er-Pack in weiss, einschließlich eines Hue Dimmer-Schalters und weissen Hue GU10-Lampen. Elegant und vielseitig.

  • Sofortiges kabelloses Dimmen
  • Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
  • Inklusive Hue-Lampen und Leuchte
  • Inklusive Dimmschalter
  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay