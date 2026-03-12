Set: Gradient Signe Stehleuchte schwarz + Bridge

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Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Gradient Signe Stehleuchte schwarz + Bridge
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Über Set: Gradient Signe Stehleuchte schwarz + Bridge

Schaffe im Handumdrehen eine schöne Atmosphäre. Die Signe Stehleuchte mit Gradient Technologie taucht die Wand in eine Mischung verschiedener Lichtfarben, und die Hue Bridge erschließt die gesamte Palette intelligenter Beleuchtungsfunktionen.

  • Weißes und farbiges Licht mit Gradient Technologie
  • Erzeuge einen einzigartigen Farbverlauf
  • Steuere per App, Sprache oder Zubehör

Angesagte Produkte

Flux Lightstrip 4 m

Flux Lightstrip 4 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
1600 Lumen
energy.link.label

84,99 €

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