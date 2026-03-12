Set: Gradient Signe Tischleuchte weiß + Bridge

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Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Gradient Signe Tischleuchte weiß + Bridge
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Über Set: Gradient Signe Tischleuchte weiß + Bridge

Schaffe im Handumdrehen eine schöne Atmosphäre. Die Signe Tischleuchte mit Gradient Technologie taucht die Wand in eine Mischung verschiedener Lichtfarben, und die Hue Bridge erschließt die gesamte Palette intelligenter Beleuchtungsfunktionen.

  • Weißes und farbiges Licht mit Gradient Technologie
  • Erzeuge einen einzigartigen Farbverlauf
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