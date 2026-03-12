Set: 2x Play Lightbar weiß + Bridge

Erschließe mit der Hue Bridge den kompletten Umfang smarter Beleuchtungsfunktionen. Verwende diese Play-Lightbars in Weiß fürs Heimkino oder die Spielekonsole, und optimiere so deine Entertainment-Erfahrung.



Weißes und farbiges Licht

Für optimale TV Surround Beleuchtung

Steuere per App, Sprache oder Zubehör