Set: 2x Play Lightbar weiß + Bridge

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Über Set: 2x Play Lightbar weiß + Bridge

Erschließe mit der Hue Bridge den kompletten Umfang smarter Beleuchtungsfunktionen. Verwende diese Play-Lightbars in Weiß fürs Heimkino oder die Spielekonsole, und optimiere so deine Entertainment-Erfahrung.

  • Weißes und farbiges Licht
  • Für optimale TV Surround Beleuchtung
  • Steuere per App, Sprache oder Zubehör

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