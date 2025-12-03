Support
Home Office Beleuchtung

Home Office Beleuchtung

Mit dem richtigen Licht kannst Du Deine Arbeit effektiver und besser erledigen. Lass Dich von smartem Leuchten mit perfekter Intensität, Lichtverteilung und Lichtfarbe unterstützen, damit Du Dich den ganzen Tag wohlfühlst und produktiv und konzentriert arbeiten kannst.

Home Office Beleuchtung kaufen
Ein Mann sitzt am Laptop an einem Schreibtisch, der von einer smarten Tischleuchte und einer Pendelleuchte in kühlen Weißtönen beleuchtet wird.

Konzentriert bleiben mit Home Office Beleuchtung

Smarte Beleuchtung lässt sich individuell anpassen, damit Du immer den richtigen Weißton zu jeder Tageszeit einstellen kannst. Kühlere bläuliche Töne tragen dazu bei, dass Du Dich am Morgen energiegeladener fühlst. Wärmere Weißtöne helfen Dir, am Ende des Arbeitstages zur Ruhe zu kommen.

Essential GU10 – Smarter Spot – 345 lm – 4,7 W – 4er-Pack

Hue White & Color Ambiance

Essential GU10 – Smarter Spot – 345 lm – 4,7 W – 4er-Pack

Bis zu 345 Lumen
Basis Weißlicht
Dimmen bis auf 2 %
Basis Farbe

59,99 €

OmniGlow Lightstrip 3 m

LIGHTSTRIPS

OmniGlow Lightstrip 3 m

2700 Lumen
OmniGlow Technologie für sanfte Lichteffekte
Direktes und indirektes Licht
Ultrahell, echtes Weiß

139,99 €

Essential A60 – E27 smarte Lampe – 806 lm – 8 W – 4er-Pack

Hue White & Color Ambiance

Essential A60 – E27 smarte Lampe – 806 lm – 8 W – 4er-Pack

Bis zu 806 Lumen
Basis Weißlicht
Dimmen bis auf 2 %
Basis Farbe

59,99 €

Hue Smart Button

Smart Button

Hue Smart Button

Akkubetrieben
45 mm
Mattes Design
Magnetisch oder mit Halterung zu befestigen

21,99 €

Erstelle Dein Set
Lightstrip Plus Basis-Set V4 2 Meter

Hue White & Color Ambiance

Lightstrip Plus Basis-Set V4 2 Meter

Netzteil im Lieferumfang enthalten
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

59,99 €

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Erstelle Dein Set
Gradient Signe Stehleuchte schwarz

Hue White & Color Ambiance

Gradient Signe Stehleuchte schwarz

Schwarz
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

329,99 €

Erstelle Dein Set
Dimmschalter weiß V2

Hue

Dimmschalter weiß V2

Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung

21,99 €

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Neu
Hue Devote schlanke Deckenleuchte M

Deckenleuchten

Hue Devote schlanke Deckenleuchte M

Gleichmäßige Lichtverteilung
⌀ 42,1 cm
Bis zu 2900 Lumen
Mattweißes Gehäuse aus Kunststoff

119,99 €

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Erstelle Dein Set
Play Lightbar Doppelpack

Hue White & Color Ambiance

Play Lightbar Doppelpack

Doppelpack
Integrierte LED
Schwarz
Intelligente Steuerung mit der Hue Bridge*

139,99 €

Erstelle Dein Set
Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung

Hue White & Color Ambiance

Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung

LED und Batterie enthalten
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

89,99 €

Erstelle Dein Set
Philips Hue Gradient Lightstrip 2 Meter

Hue White & Color Ambiance

Philips Hue Gradient Lightstrip 2 Meter

Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

159,99 €

Neu
Hue Devote schlanke Deckenleuchte S

Deckenleuchten

Hue Devote schlanke Deckenleuchte S

Gleichmäßige Lichtverteilung
⌀ 29,1 cm
Bis zu 2000 Lumen
Mattweißes Gehäuse aus Kunststoff

79,99 €

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

OmniGlow Lightstrip 5 m

LIGHTSTRIPS

OmniGlow Lightstrip 5 m

4500 Lumen
OmniGlow Technologie für sanfte Lichteffekte
Direktes und indirektes Licht
Ultrahell, echtes Weiß

199,99 €

Erstelle Dein Set
Hue Motion Sensor

Hue

Hue Motion Sensor

Kabellose Installation
Akkubetrieben
Automatisiert Deine Beleuchtung
Montage an jedem Ort

44,99 €

Essential A60 – E27 smarte Lampe – 806 lm – 8 W – 2er-Pack

Hue White & Color Ambiance

Essential A60 – E27 smarte Lampe – 806 lm – 8 W – 2er-Pack

Bis zu 806 Lumen
Basis Weißlicht
Dimmen bis auf 2 %
Basis Farbe

39,99 €

Home Office Beleuchtung ansehen
Ein Home Office mit Schreibtisch und Stuhl, beleuchtet von einer smarten Tischleuchte und einer Pendelleuchte in warmen, weichen Tönen.

Das passende Licht für Dein Büro

Für optimalen Komfort und höhere Produktivität ist eine Kombination aus Schreibtischleuchten, Stehleuchten und Deckenleuchten von Vorteil. So kannst Du eine gute Balance zwischen direkter Aufgabenbeleuchtung und indirektem, diffusem Licht herstellen.

Die besten Produkte für Home Office Beleuchtung

Tap Dial Schalter weiß

Hue

Tap Dial Schalter weiß

Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung

49,99 €

Enrave Deckenleuchte M weiß + Dimmschalter

Hue White Ambiance

Enrave Deckenleuchte M weiß + Dimmschalter

Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Inklusive Dimmschalter
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

199,99 €

Artikel fast ausverkauft

Infuse Deckenleuchte M schwarz

Hue White & Color Ambiance

Infuse Deckenleuchte M schwarz

Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

229,99 €

Centris Viererspot weiß

Hue White & Color Ambiance

Centris Viererspot weiß

Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

489,99 €

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Alle Home Office Leuchten ansehen

Inspiration für Beleuchtung

Sieh Dir an, wie andere smarte Philips Hue Beleuchtung verwenden, um die richtige Stimmung zu erzeugen – und teile Dein eigenes Setup auf Instagram mit dem Hashtag #philipshue.

image by smarthomers containing table, laptop, light, purple, room

@smarthomers

image by anonymous containing Computer, Table, Personal computer, Furniture, Property

@thesetuptoday

image by adamleonpeters containing Plant, Output device, Interior design, Table, Television set

@adamleonpeters

image by anonymous containing Table, Computer desk, Purple, Personal computer, Desk

@brynefallmusic

image by anonymous containing Computer, Table, Furniture, Property, Output device

@logicoder1

image by anonymous containing Computer, Table, Personal computer, Furniture, Computer desk

@apextyper

image by mac_n_ipad_setup containing Computer, Table, Personal computer, Computer desk, Property

@mac_n_ipad_setup

image by idolart containing Computer, Property, Furniture, Output device, Personal computer

@idolart

image by anonymous containing Table, Furniture, Computer keyboard, Desk, Interior design

@noixdecitron

image by noixdecitron containing guitar, table, office, room, wall

@noixdecitron

Leitfaden für smarte Home Office Beleuchtung

Wie kann ich mit meinen smarten Lampen natürliches Licht in meinem Büro simulieren?

Wie hell sollte meine Home Office Beleuchtung sein?

Was ist die beste Home Office Beleuchtung für die Arbeit am Computer?

Weitere Ideen für smarte Home Office Beleuchtung

So richtest Du das optimale Licht für Videocalls ein

So richtest Du das optimale Licht für Videocalls ein

Beim Einrichten der optimalen Beleuchtung für Videocalls geht es nicht nur darum gut auszusehen. Die richtige Beleuchtung kann helfen, Gesichtsausdrücke deutlich erkennbar zu machen, störende Schatten oder Blendungen zu minimieren und die Qualität des Videobildes zu verbessern.

Entdecke die besten Leuchten für Videocalls

Entdecke die passende Beleuchtung für andere Räume

Wohnzimmerbeleuchtung

Wohnzimmerbeleuchtung

Wohnzimmerbeleuchtung
Esszimmerbeleuchtung

Esszimmerbeleuchtung

Esszimmerbeleuchtung
Küchenbeleuchtung

Küchenbeleuchtung

Küchenbeleuchtung
Gamingzimmerbeleuchtung

Beleuchtung fürs Gamingzimmer

Gamingzimmerbeleuchtung
Schlafzimmerbeleuchtung

Schlafzimmerbeleuchtung

Schlafzimmerbeleuchtung
Außenbeleuchtung

Gartenbeleuchtung und smarte Lampen für den Eingangsbereich

Außenbeleuchtung
