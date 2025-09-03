Nutze unseren praktischen Leitfaden um zu entscheiden, welche Philips Hue LED-Lightstrips richtig für Dich und Dein Zuhause sind.
Lightstrips für den Innenbereich sind flexibel, lassen sich einfach installieren und können weiß oder auch farbig leuchten. Nutze sie für stimmungsvolle und funktionale Beleuchtung, die in jeden Raum passt.
Verwendung von Lightstrips im Innenbereich
Überlege Dir, wie Du Deinen Raum beleuchten willst. Willst Du indirektes oder direktes Licht? Wie viel Helligkeit brauchst Du?
Die Gradient Lightstrips Flux und Flux Ultra Bright sind perfekt für die verdeckte Montage konzipiert und erzeugen eine indirekte Wandflutung, die Räume mit diffusem Licht erfüllt – ideal zur Dekoration und um Atmosphäre zu erzeugen. OmniGlow Gradient Lightstrip ist für die Verwendung als direktes Licht gedacht. Seine gleichmäßigen Lichtbänder machen ihn zu einem zentralen Element, das nicht versteckt werden muss – ideal für Umgebungsbeleuchtung und praktische Zwecke.
Weiß und Farbverlauf
LED-Typ
Lichtverteilung
Lumen
Zimmer
Lightstrip-Design
Platzierung
Nutzlebensdauer
Kann zugeschnitten werden
Abgeschnittene Teile können wieder zusammengefügt werden
Verlängerbar
Funktionieren im Entertainment-Bereich
Kommunikationsprotokoll
LED-Lightstrips für den Außenbereich
Hole Dir lebhafte Neon-Dekoration, farbig passend zur Stimmung, und ein helles, praktisches Weißlicht, um all Deine Außenbereiche zu verwandeln. Ihr wetterfestes Design und ihre sichere Niederspannungskonfiguration sorgen für zusätzliche Sicherheit.
Verwendung von Lightstrips im Außenbereich
Die Lightstrips für den Außenbereich können sowohl kreativ als auch praktisch oder für alles dazwischen genutzt werden. Genau wie die Flux Gradient Lightstrips für den Innenbereich sind die Flux Gradient Lightstrips für den Außenbereich für die unauffällige Montage gestaltet und erzeugen ein indirektes Licht für Terrasse, Gartenmauern und Vorhofdecken. Sie sind auch hell genug für Aktivitäten und besondere Anlässe. Der Neon Gradient Lightstrip ist ein dekoratives Direktlicht, das für die Beleuchtung von Brunnen, Umrandung von Blumenbeeten und für Farbakzente in jeder Ecke konzipiert wurde. Biege und forme ihn zu deinem eigenen Meisterwerk!
Weiß und Farbverlauf
Lichtverteilung
Außenbereich
LED-Typ
Lumen
Nutzlebensdauer
Abgeschnittene Teile können wieder zusammengefügt werden
Verlängerbar
*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.