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Tamaños de bombilla: una guía para elegir la bombilla correcta

Tamaños de bombilla: una guía para elegir la bombilla correcta

28 de febrero de 2024

Sea cual sea su necesidad de iluminación, hay una bombilla para llenarla. La primera gran elección al elegir una bombilla es si ir inteligente o anticuada. Las bombillas inteligentes son más caras inicialmente que las bombillas tradicionales, pero le ahorran dinero a largo plazo, ya que duran mucho tiempo, son más eficientes energéticamente y también son respetuosas con el medio ambiente. También son significativamente más versátiles. 

Ventajas de una bombilla inteligente

  • Hay una variedad de aplicaciones que hacen que todo lo relacionado con la iluminación sea personalizable.
  • Puede encender todas las luces o luces específicas de su casa con un solo clic.
  • El color y la temperatura de la luz en cada habitación se pueden cambiar con la frecuencia que desee.
  • Puede establecer rutinas para tener ciertos tipos de iluminación en diferentes momentos.
  • Las luces se pueden encender a distancia o programar con un temporizador, para que parezca que tu casa está ocupada incluso cuando no estás.
  • Puede vincular su televisor a la iluminación para que la imagen se propague sobre sus paredes en tiempo real.
  • Se pueden activar por voz con Amazon Alexa, Google o Apple.

Como guía general con las bombillas inteligentes, la potencia ya no es una métrica importante, sino que el brillo se mide en lúmenes. Todas las bombillas inteligentes tendrán una etiqueta que indica sus lúmenes, color, vida útil, consumo de energía y costo durante un año, lo que le permitirá comparar bombillas y encontrar la adecuada para usted.
Te presentamos las bombillas LED inteligentes de Philips Hue.

¿Cómo elegir la bombilla adecuada?  

Todas las tapas de bombillas y accesorios de base están etiquetados con un código que consta de letras y números. Antes de comprar una bombilla nueva, mire la bombilla existente en el accesorio de luz para asegurarse de que compra el tamaño y el tipo de bombilla correctos para sus necesidades específicas.
La primera letra del código indica el tipo de casquillo o base de la bombilla, por ejemplo, casquillo de bayoneta o base con rosca Edison.
Los números (en milímetros) le indican el diámetro de la base o la distancia entre los pines, por ejemplo, B22, E27 o GU10

Consejo:  Es importante tener en cuenta si su accesorio de iluminación lleva bombillas de tornillo o bayoneta, ya que no son intercambiables.

Bombillas de bayoneta B22

Esta es una de las bases más comunes para las "bombillas tipo A" en el Reino Unido. Una bombilla de ajuste de bayoneta tiene 2 clavijas que sobresalen del lateral y tiene un diámetro de base de 22 mm.

Si tienes accesorios de iluminación de bayoneta y quieres bombillas inteligentes que puedan cambiar la temperatura de color, la bombilla B22 de Philips Hue es una buena opción. Esta bombilla proporciona luz blanca cálida y de color, es regulable y se puede controlar con la aplicación Hue o plataformas activadas por voz. Esta bombilla equivale a 60 W; su duración prevista es de 25.000 horas y tiene una garantía de dos años. El flujo luminoso es de 806 lm a 4000 K. La misma bombilla también está disponible en blanco liso.

Bombilla LED B22

Si tienes accesorios de iluminación de bayoneta y quieres bombillas inteligentes que puedan cambiar la temperatura de color, la bombilla B22 de Philips Hue es una buena opción. Esta bombilla proporciona luz blanca cálida y de color, es regulable y se puede controlar con la aplicación Hue o plataformas activadas por voz. Esta bombilla equivale a 60 W; su duración prevista es de 25.000 horas y tiene una garantía de dos años. El flujo luminoso es de 806 lm a 4000 K. La misma bombilla también está disponible en blanco liso.

Bombillas de rosca E27 Edison

Es otra de las bases más habituales en el Reino Unido. Se enroscan fácilmente en el portalámparas de una luminaria. 

Bombilla LED E27

Las bombillas Philips Hue E27 presentan diversas especificaciones. Hay una bombilla blanca, que permite tener luz blanca cálida o fría y es regulable. Y, hay un pack de dos de Hue White and Color Ambiance. Estas bombillas son más divertidas en cuanto a la gama de colores que ofrecen. Al igual que las bombillas inteligentes B22 de Philips Hue, las bombillas E27 equivalen a 60 W, tienen una duración prevista de 25.000 horas y una garantía de dos años.

E14 Bombillas de vela de rosca Edison 

Estos son solo la forma más pequeña del E27, y en una forma diferente. Si su accesorio de iluminación es para una bombilla tipo vela con un accesorio de rosca, entonces el E14 puede funcionar para usted. Algunos apliques, lámparas y lámparas de araña contienen este tipo de bombilla, también conocida como bombillas de tipo B. 

Persona poniendo una bombilla E14 en una lámpara

Las bombillas de vela Philips Hue son regulables y se pueden controlar con el Hue Bridge o con activación por voz. Equivalen a 40 W, tienen una duración de 25.000 horas y una garantía de dos años.

Bombillas GU10

Estas bombillas disponen de dos pequeñas clavijas en la parte inferior y se emplean habitualmente en luces de techo en cocinas y baños, ya que encajan en el techo y el accesorio de luz queda a ras de techo. 

Bombilla LED GU10

Philips Hue comercializa estas bombillas en packs individuales o de dos. Puedes elegir las que dan luz blanca cálida a fría o decantarte por la gama blanca y de color. Son regulables y se pueden controlar con el Hue Bridge o mediante activación por voz.

Consulta la gama completa de bombillas Philips Hue GU10.

Sean cuales sean tus necesidades y la habitación en la que te encuentres, recuerda comprobar cuidadosamente el tamaño y el estilo de la luminaria con la que estás trabajando. Si lo compruebas detenidamente, evitarás la decepción y el inconveniente que supone comprar el tamaño incorrecto.

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