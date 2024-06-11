Tamaños de bombilla: una guía para elegir la bombilla correcta

Todas las tapas de bombillas y accesorios de base están etiquetados con un código que consta de letras y números. Antes de comprar una bombilla nueva, mire la bombilla existente en el accesorio de luz para asegurarse de que compra el tamaño y el tipo de bombilla correctos para sus necesidades específicas.

La primera letra del código indica el tipo de casquillo o base de la bombilla, por ejemplo, casquillo de bayoneta o base con rosca Edison.

Los números (en milímetros) le indican el diámetro de la base o la distancia entre los pines, por ejemplo, B22, E27 o GU10

Consejo: Es importante tener en cuenta si su accesorio de iluminación lleva bombillas de tornillo o bayoneta, ya que no son intercambiables.

Bombillas de bayoneta B22

Esta es una de las bases más comunes para las "bombillas tipo A" en el Reino Unido. Una bombilla de ajuste de bayoneta tiene 2 clavijas que sobresalen del lateral y tiene un diámetro de base de 22 mm.

Si tienes accesorios de iluminación de bayoneta y quieres bombillas inteligentes que puedan cambiar la temperatura de color, la bombilla B22 de Philips Hue es una buena opción. Esta bombilla proporciona luz blanca cálida y de color, es regulable y se puede controlar con la aplicación Hue o plataformas activadas por voz. Esta bombilla equivale a 60 W; su duración prevista es de 25.000 horas y tiene una garantía de dos años. El flujo luminoso es de 806 lm a 4000 K. La misma bombilla también está disponible en blanco liso.