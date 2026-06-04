Controla las luces con el teléfono

Aplicaciones oficiales de Philips Hue

Nuestras aplicaciones de luz inteligente se descargan de forma gratuita, son fáciles de usar y te brindan todas las características del sistema Philips Hue que tanto te gustan.

Aplicación Hue

Aplicación Hue

Controla todas las luces Philips Hue, tanto si utilizas Bluetooth como el Hue Bridge. La aplicación principal para el sistema Philips Hue te permite encender y apagar las luces, crear automatismos y temporizadores, sincronizar las luces con la TV y la música, controlar tu sistema inteligente de seguridad doméstica e incluso actualizar el sistema Bluetooth añadiendo un Hue Bridge.

Descargar en App Store Consíguelo en Google Play
Explora la aplicación Hue
Aplicación Sync Desktop

Aplicación de escritorio Hue Sync

La aplicación de escritorio Hue Sync se ha hecho especialmente para los ordenadores. Esta aplicación, una de las favoritas de los jugadores, sincroniza las luces Philips Hue con capacidad de color con el contenido de la pantalla del ordenador.

Descargar en App Store

Mac Big Sur y superior

Descargar en la Tienda Windows

Windows 10 (x64)

Hue Sync solo está disponible para descarga en el escritorio

Explora la sincronización con el PC
Pantalla de la aplicación Philips Hue Sync TV en el televisor en el salón

Aplicación Hue Sync TV

Sincroniza las luces del cine en casa con cualquier contenido que veas en el televisor, sin importar cómo se reproduzca, con la aplicación Hue Sync TV. Disponible para televisores Samsung de 2022 y posteriores.¹

Explora la aplicación Hue Sync TV

Conoce Hue

Cómo funciona Hue

Cómo funciona Hue
Lo que Hue puede hacer

Lo que Hue puede hacer
Explora las luces

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1. Disponible en los televisores Samsung QLED de 2022 o más recientes de la gama Q60 o superior (pronto será compatible con la gama Q700). Si tu televisor es compatible con la aplicación Hue Sync TV, aparecerá cuando la busques en Aplicaciones. También puedes consultar las especificaciones de producto de tu modelo de televisor en www.samsung.com.

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