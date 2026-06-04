Nuestras aplicaciones de luz inteligente se descargan de forma gratuita, son fáciles de usar y te brindan todas las características del sistema Philips Hue que tanto te gustan.
Controla las luces con el teléfono
Aplicaciones oficiales de Philips Hue
Aplicación Hue
Controla todas las luces Philips Hue, tanto si utilizas Bluetooth como el Hue Bridge. La aplicación principal para el sistema Philips Hue te permite encender y apagar las luces, crear automatismos y temporizadores, sincronizar las luces con la TV y la música, controlar tu sistema inteligente de seguridad doméstica e incluso actualizar el sistema Bluetooth añadiendo un Hue Bridge.
Aplicación de escritorio Hue Sync
La aplicación de escritorio Hue Sync se ha hecho especialmente para los ordenadores. Esta aplicación, una de las favoritas de los jugadores, sincroniza las luces Philips Hue con capacidad de color con el contenido de la pantalla del ordenador.
Hue Sync solo está disponible para descarga en el escritorio
Aplicación Hue Sync TV
Sincroniza las luces del cine en casa con cualquier contenido que veas en el televisor, sin importar cómo se reproduzca, con la aplicación Hue Sync TV. Disponible para televisores Samsung de 2022 y posteriores.¹
1. Disponible en los televisores Samsung QLED de 2022 o más recientes de la gama Q60 o superior (pronto será compatible con la gama Q700). Si tu televisor es compatible con la aplicación Hue Sync TV, aparecerá cuando la busques en Aplicaciones. También puedes consultar las especificaciones de producto de tu modelo de televisor en www.samsung.com.