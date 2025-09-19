Ayuda
Luces de techo LED

Luces de techo LED inteligentes

Nuestra gama de plafones LED inteligentes, disponibles en diferentes tamaños y estilos, te permite complementar la decoración de tu hogar.

Guía para plafones LED inteligentes

¿Cómo se debe usar un plafón en el salón?

¿Cómo elegir un plafón LED para el dormitorio?

¿Cómo elegir plafones para el baño?

¿Qué son los plafones inteligentes?

¿Dónde puedo poner una lámpara de techo LED?

¿Las luces de techo LED inteligentes funcionan con asistentes de voz?

Más información sobre los plafones LED inteligentes

iluminación de techo LED para la cocina

Seis ideas de iluminación para la cocina

Ilumina tu cocina con estas ideas de iluminación para la cocina, que incluyen cómo usar plafones inteligentes.
iluminación de techo para el salón

Ideas de iluminación con estilo para el salón

Usa los plafones inteligentes para crear un ambiente agradable en cualquier ocasión en uno de los lugares más frecuentados de la casa: la sala de estar.
plafones LED para salón pequeño

Ideas de iluminación para salones pequeños

Gracias al uso de plafones inteligentes para ahorrar espacio, puedes conseguir que tu pequeño salón parezca más grande.

