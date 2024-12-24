Ayuda
kits de inicio de iluminación LED inteligente

Kits de inicio de iluminación LED inteligente

Con Philips Hue Bridge, luces y accesorios inteligentes, estos kits de inicio cuentan con todo lo necesario para poner en marcha tu sistema de iluminación inteligente.

Primer plano del frente de Pack: Bombillas inteligentes GU10 (4un) + Hue Bridge

Pack: Bombillas inteligentes GU10 (4un) + Hue Bridge
Luz Blanca de Cálida a Fría
Añade hasta 50 bombillas inteligentes
Controla con la aplicación, la voz o los accesorios

159,93 €

127,94 €

Primer plano del frente de Kit de inicio: 4 bombillas inteligentes E27 (1100) + regulador de intensidad

White Ambiance

Kit de inicio: 4 bombillas inteligentes E27 (1100) + regulador de intensidad
Hasta 1100 lúmenes
Luz blanca de cálida a fría
Hue Bridge incluido
Interruptor inalámbrico incluido

159,99 €

Primer plano del frente de Kit de inicio: 2 bombillas inteligentes E27 (1100) + regulador de intensidad

White and Color Ambiance

Kit de inicio: 2 bombillas inteligentes E27 (1100) + regulador de intensidad
Hasta 1055 lúmenes*
Luz blanca y de colores
Hue Bridge incluido
Interruptor inalámbrico incluido

149,95 €

Primer plano del frente de Kit de inicio: 2 bombillas inteligentes E27 (1100)

White and Color Ambiance

Kit de inicio: 2 bombillas inteligentes E27 (1100)
Hasta 1055 lúmenes*
Luz blanca y de colores
Hue Bridge incluido
Control inteligente

139,95 €

Primer plano del frente de Kit de inicio: 4 bombillas inteligentes E27 (1100) + regulador de intensidad

White and Color Ambiance

Kit de inicio: 4 bombillas inteligentes E27 (1100) + regulador de intensidad
Hasta 1100 lúmenes*
Luz blanca y de colores
Hue Bridge incluido
Interruptor inalámbrico incluido

229,99 €

Primer plano del frente de Kit de inicio: 2 bombillas inteligentes E27 (1100) + botón inteligente

White and Color Ambiance

Kit de inicio: 2 bombillas inteligentes E27 (1100) + botón inteligente
Hasta 1055 lúmenes*
Luz blanca y de colores
Hue Bridge incluido
Botón inteligente incluido

149,95 €

Primer plano del frente de Kit de inicio: 3 bombillas inteligentes E27 (1100)

White and Color Ambiance

Kit de inicio: 3 bombillas inteligentes E27 (1100)
Hasta 1055 lúmenes*
Luz blanca y de colores
Control inteligente
Hue Bridge incluido

179,95 €

Primer plano del frente de Kit de inicio: 2 bombillas inteligentes E27 (1100) + botón inteligente

White

Kit de inicio: 2 bombillas inteligentes E27 (1100) + botón inteligente
Hasta 1055 lúmenes*
Blanca suave
Control al instante mediante Bluetooth
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

89,95 €

Primer plano del frente de Kit de inicio: 3 bombillas inteligentes E27 (1100) + botón inteligente

White Ambiance

Kit de inicio: 3 bombillas inteligentes E27 (1100) + botón inteligente
Hasta 1055 lúmenes*
Luz blanca de cálida a fría
Hue Bridge incluido
Botón inteligente incluido

129,95 €

Primer plano del frente de Kit de inicio: 2 bombillas inteligentes E27 (1100)

White

Kit de inicio: 2 bombillas inteligentes E27 (1100)
Hasta 1055 lúmenes*
Luz blanca suave
Montaje sencillo
Hue Bridge incluido

79,95 €

Primer plano del frente de Kit de inicio: 2 bombillas inteligentes E27 (1100) + regulador de intensidad

White Ambiance

Kit de inicio: 2 bombillas inteligentes E27 (1100) + regulador de intensidad
Hasta 1055 lúmenes*
Luz blanca de cálida a fría
Hue Bridge incluido
Interruptor inalámbrico incluido

119,95 €

Primer plano del frente de Kit de inicio: 3 bombillas inteligentes E27 (1100) + botón inteligente

White

Kit de inicio: 3 bombillas inteligentes E27 (1100) + botón inteligente
Hasta 1100 lúmenes*
Luz blanca cálida
Hue Bridge incluido
Botón inteligente incluido

99,95 €

Guía de los kits de inicio de iluminación LED inteligente

Más información sobre los kits de inicio de iluminación inteligente

Kits de inicio LED e iluminación inteligente

La iluminación inteligente explicada

Antes de instalar tu primer kit de inicio de luz inteligente, conoce los fundamentos de la iluminación inteligente y cómo funciona.

*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad

