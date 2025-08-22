Tecnología LED

¿Por qué las luces inteligentes son LED? Estas son algunas razones:

1. No se calientan como otros tipos de luces, lo que dañaría el chip que los hace inteligentes.

2. Los LED ya tienen electrónica interna, por lo que es fácil incluir el chip inteligente.

3. Pueden producir millones de colores de luz.

4. Son el estándar actual en iluminación doméstica, debido en parte a la eficiencia energética LED.

Así que, ya hemos aclarado un acrónimo. Hay algunas otras, como RGB, IC, WW... estas siglas se refieren a los colores de los LED.

¿Sabías que? Signify, la empresa que está detrás de Philips Hue, también está detrás de Color Kinetics, que se centra en "sistemas dinámicos de iluminación arquitectónica" (es decir, iluminación profesional de lujo para estadios y espectáculos de luces, cosas así). Una de sus mayores áreas de investigación es el color, lo que significa que tenemos acceso a lo mejor de lo mejor en iluminación cromática.