La iluminación inteligente es una forma más avanzada de iluminar tu hogar.
¿Qué es la iluminación inteligente?
¿Cómo funcionan las luces inteligentes?
Las luces inteligentes tienen un chip en su interior para que puedan comunicarse con otros dispositivos de forma inalámbrica. Cada luz puede conectarse a una app, un asistente doméstico inteligente u otro accesorio inteligente, para que puedas automatizar tus luces, cambiar su color o controlarlas a distancia.
Entonces, ¿en qué se diferencian de las luces normales? Las convencionales solo se encienden o se apagan. Puedes regularlos, pero sólo con un interruptor con cable.
Tecnología de iluminación inteligente
Hay múltiples tecnologías que pueden hacer que una luz sea inteligente. Zigbee, Bluetooth y Wi-Fi son los más populares.
Luces Zigbee
Zigbee es un tipo de protocolo de comunicación inalámbrica que permite a los dispositivos inteligentes "hablar" entre sí. Es habitual en la tecnología del hogar inteligente porque es muy seguro, consume poca energía (los interruptores inteligentes no gastan batería) y funciona incluso cuando no hay Wi-Fi.
Luces Wi-Fi
Wi-Fi es una tecnología popular para la iluminación inteligente porque es familiar. Las luces utilizan la red Wi-Fi de tu hogar para comunicarse entre sí. Sin embargo, utilizar esta tecnología tiene sus desventajas: tu Wi-Fi puede sobrecargarse, las luces no funcionan cuando el router no funciona y el alcance está limitado a tu señal Wi-Fi.
Luces Bluetooth
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica que utiliza señales de radiofrecuencia para enviar datos. Es fácil, no requiere ningún otro hardware y es accesible para casi todo el mundo. Pero el Bluetooth únicamente almacena datos limitados por dispositivo y solo se puede utilizar en distancias cortas.
Requiere un hub
Controlar las luces desde cualquier lugar
No ralentiza el Wi-Fi*
Funciona incluso cuando el Wi-Fi está apagado**
Controla las luces con la aplicación
Automatizar luces
Programar los temporizadores
Sincroniza luces con TV, música, juegos
Control por voz
Añade y personaliza cualquier accesorio inteligente
Añade iluminación exterior
*Zigbee y Wi-Fi usan la misma banda de frecuencia (2.4 GHz), pero Zigbee no usa ningún ancho de banda Wi-Fi para controlar las luces.
**Las luces se pueden controlar a través de interruptores inteligentes y automatismos, pero se excluyen la app y el control fuera de casa.
¿Qué es un hub inteligente?
Las luces inteligentes Zigbee se vuelven realmente inteligentes cuando se conectan a un hub inteligente que crea una red Zigbee superrápida entre ellas y las conecta a Internet.
Una vez establecida la señal, las luces construyen una red malla. Por esa razón puedes agregar luces en todas partes de tu hogar, y todas "simplemente funcionan" porque cada luz es un repetidor que amplía y fortalece la red Zigbee.
En el sistema Philips Hue, hay dos hubs: el Bridge y el Bridge Pro.
Tecnología LED
¿Por qué las luces inteligentes son LED? Estas son algunas razones:
1. No se calientan como otros tipos de luces, lo que dañaría el chip que los hace inteligentes.
2. Los LED ya tienen electrónica interna, por lo que es fácil incluir el chip inteligente.
3. Pueden producir millones de colores de luz.
4. Son el estándar actual en iluminación doméstica, debido en parte a la eficiencia energética LED.
Así que, ya hemos aclarado un acrónimo. Hay algunas otras, como RGB, IC, WW... estas siglas se refieren a los colores de los LED.
¿Sabías que? Signify, la empresa que está detrás de Philips Hue, también está detrás de Color Kinetics, que se centra en "sistemas dinámicos de iluminación arquitectónica" (es decir, iluminación profesional de lujo para estadios y espectáculos de luces, cosas así). Una de sus mayores áreas de investigación es el color, lo que significa que tenemos acceso a lo mejor de lo mejor en iluminación cromática.
Luces RGB
Significa "rojo, verde, azul".
Las luces RGB mezclan LED rojos, verdes y azules (los colores primarios de la luz) para crear una gran variedad de colores: más de 16 millones, para ser un poco más precisos. Las luces RGB no tienen LED blancos, pero pueden producir un tono de blanco mezclando rojo, verde y azul. Estas luces sólo pueden producir un color sólido a la vez.
Luces RGBIC
Significan "rojo, verde, azul" y "controlador independiente".
También puedes ver "control independiente" o "chip independiente", pero todos significan lo mismo: puedes controlar los diferentes LED individualmente, por lo que muestra varios colores al mismo tiempo.
Luces RGBA
Significa "rojo, verde, azul, ámbar".
Las luces RGBA usan ámbar además de rojo, verde y azul para que puedan mostrar una gama más amplia de luz amarilla, incluyendo naranja y oro.
Luces RGBW
Significa "rojo, verde, azul, blanco cálido".
Las luces RGBW (también llamadas a veces luces RGBWW, suficiente confusión) también incorporan un chip blanco cálido para incluir miles de matices adicionales de luz blanca. Así consigues una gama de luz blanca de cálida a fría.
Luces RGBWW
Se refiere a "rojo, verde, azul, blanco, blanco frío, blanco cálido".
Los dos LED blancos diferentes hacen que la luz pueda producir colores aún más ricos. La mayoría de las luces de colores Philips Hue incorporan esta tecnología.
Luces RGBWWIC
Significa "rojo, verde, azul, blanco frío, blanco cálido" y "controlador independiente".
Esta es la tecnología que tienen la mayoría de las luces Gradient de Philips Hue. Consigues todos los colores de luz que quieras, y puedes fijar varios colores a la vez. Con nuestras luces de degradado, controlas grupos de LED en lugar de LED individuales a la vez, lo que ayuda a crear mezclas de color sin fisuras.
¿Por qué necesitarías iluminación inteligente?
Las ventajas de la iluminación inteligente no se limitan al control remoto de las luces.
Comodidad
Luces que hacen lo que quieres, cuando quieres. Pasa y se encenderán las luces. ¿Hora de acostarse? Las luces se atenúan automáticamente. ¿Manos llenas? Dile a tu asistente de hogar inteligente lo que tiene que hacer. La iluminación inteligente no es sólo inteligente: te hace la vida un poco más fácil.
Control por voz
Una de las funciones más solicitadas de la iluminación inteligente, el control por voz te permite ajustar las luces con una orden. "Alexa, enciende las luces". "Siri, haz que el salón sea acogedor".
Automatizaciones
Programa tus luces para que se enciendan y apaguen a determinadas horas, y con determinados ajustes. Además, automatizaciones especiales como Despertar e Ir a dormir te proporcionan una funcionalidad aún más avanzada.
Luz regulable fácil
Las bombillas tradicionales necesitan un interruptor inalámbrico especial que se conecta a la electricidad de tu hogar. Con las luces inteligentes, la regulación está integrada: la aplicación, los interruptores inteligentes e incluso tu voz pueden regular las luces al instante.
Iluminación envolvente
Sincroniza tus luces con el televisor o el ordenador y observa cómo bailan, parpadean, se atenúan, se iluminan y cambian de color al ritmo del contenido que aparece en la pantalla.
Consigue efectos de luz geniales
Haz que tus luces brillen, imiten una chimenea o centelleen como las estrellas. Incluso puedes hacer que tus luces pasen de un color a otro.
Conéctate con otros dispositivos
Con protocolos de comunicación como Matter, es fácil crear todo un hogar inteligente. Utiliza tu sistema de iluminación inteligente con otros dispositivos conectados, como cámaras, altavoces, termostatos y asistentes domésticos.
¿Quién inventó las luces inteligentes?
¿Debo elegir una bombilla inteligente o un interruptor inteligente?
¿Qué son los LED controlables individualmente?
¿Cuál es la diferencia entre RGBA y RGBWW?
¿Cómo garantiza Philips Hue que todas las luces muestren el mismo color?
¿Qué hace que las luces de color Philips Hue sean diferentes?
