Ayuda

Lo que necesitas para Philips Hue

Si te preguntas cómo hacer que tus luces reaccionen a tu música o cómo configurar un sistema de seguridad con luces, tenemos los detalles de todo lo que necesitas para conseguirlo. 

Quiero...

Control práctico de Philips Hue

Quiero...

Consigue un práctico control inteligente

Con esta configuración de iluminación inteligente, podrás automatizar las luces, usar sensores de movimiento e interruptores y controlar las luces desde cualquier lugar mediante la app.

Lo que necesitas
- Philips Hue Bridge o Hue Bridge Pro
- Cualquier luz Philips Hue
- Aplicación Hue
- Hue MotionAware™
- Interruptor inalámbrico Philips Hue (opcional)

¿Puedo conseguir esta configuración sin un Bridge o Bridge Pro?

Te recomendamos...

Novedad
Hue Bridge Pro

Hue

Hue Bridge Pro
Admite más de 150 luces, más de 50 accesorios
Activa Hue Sync, MotionAware™.
Libera el control de toda la casa
Cifrado avanzado con Zigbee Trust Center

89,99 €

Crea tu kit de inicio
Hue Bridge

Hue

Hue Bridge
Montaje sencillo
Control inteligente
Añade hasta 50 bombillas
Control mediante voz

59,95 €

Crea tu kit de inicio
Hue Motion sensor

Hue

Hue Motion sensor
Instalación inalámbrica
Alimentación por baterías
Automatiza las luces
Se monta en cualquier lugar

44,99 €

Crea tu kit de inicio
Hue Dimmer switch (último modelo)

Hue

Hue Dimmer switch (último modelo)
Instalación inalámbrica
Alimentación por baterías
Fácil acceso a escenas de iluminación
Utilízalo como mando a distancia

21,99 €

Crea tu kit de inicio
Smart plug

Hue

Smart plug
Añade cualquier luz a tu sistema Hue
Control al instante mediante Bluetooth
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

34,99 €

Crea tu kit de inicio
Hue tap switch

Hue

Hue tap switch
Instalación inalámbrica
Alimentación por baterías
Fácil acceso a escenas de iluminación
Utilízalo como mando a distancia

49,95 €

Crea tu kit de inicio
Hue Smart button

Hue

Hue Smart button
Controla las luces con un solo clic
Ajusta la luz según la hora del día
Funcionalidad personalizada
Montaje inalámbrico, flexible

19,95 €

Efectos de luz geniales de Philips Hue

Quiero...

Consigue efectos de luz geniales

Haz que tu casa parezca una publicación de Instagram. Con esta configuración de iluminación inteligente, podrás configurar escenas, animar las luces y utilizar efectos.

Lo que necesitas
- Philips Hue Bridge o Hue Bridge Pro
- Luces Philips Hue White and Color Ambiance
- Aplicación Hue
- Regulador Philips Hue o interruptor Tap Dial (opcional)

¿Puedo conseguir efectos de luz atractivos sin un Hue Bridge?

Te recomendamos...

Kit de inicio: 3 focos inteligentes GU10

Hue White and Color Ambiance

Kit de inicio: 3 focos inteligentes GU10
Luz blanca y de colores
Control inteligente
Control con aplicación o voz*
Hue Bridge incluido

179,99 €

Temporalmente agotado

Kit de inicio: 3 bombillas inteligentes E27 (1100)

Hue White and Color Ambiance

Kit de inicio: 3 bombillas inteligentes E27 (1100)
Hasta 1055 lúmenes*
Luz blanca y de colores
Control inteligente
Hue Bridge incluido

179,95 €

Guirnalda de luces Festavia

Hue White and Color Ambiance

Guirnalda de luces Festavia
Crea un degradado de color
250 LED inteligentes de colores
Cable de 20 metros
Uso en interior y exterior

219,99 €

Crea tu kit de inicio
Gradient lightstrip de 2 metros

Hue White and Color Ambiance

Gradient lightstrip de 2 metros
LED integrado
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

159,99 €

Lámpara de pie Gradient Signe

Hue White and Color Ambiance

Lámpara de pie Gradient Signe
Roble
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

349,99 €

Iluminación exterior Philips Hue

Quiero...

Consigue iluminación exterior

Haz que tu jardín, patio o porche brillen. Con esta configuración de iluminación inteligente, podrás instalar luces inteligentes fuera de casa, tanto si las conectas a la electricidad como si utilizas la opción de baja tensión Low-volt para colocarlas en cualquier lugar de tu espacio.

Lo que necesitas
- Philips Hue Bridge o Hue Bridge Pro
- Luces de exterior Philips Hue
- Aplicación Hue

¿Puedo conseguir iluminación exterior sin un Hue Bridge?

Te recomendamos...

Crea tu kit de inicio
Foco para exteriores Lily

Hue White and Color Ambiance

Foco para exteriores Lily
LED integrado
Luz blanca y de color
Sistema de baja tensión: unidad base
Control inteligente con Hue Bridge*

349,99 €

Crea tu kit de inicio
Foco para exteriores Lily XL

Hue White and Color Ambiance

Foco para exteriores Lily XL
LED integrado
Luz blanca y de color
Sistema de baja tensión: extensión
Control inteligente con Hue Bridge*

159,99 €

Tira de luz para exteriores 2 metros

Hue White and Color Ambiance

Tira de luz para exteriores 2 metros
Tira de luz de 1 x 2 metros
Luz blanca y de colores
Unidad de fuente de alimentación incl.
Control inteligente con Hue Bridge*

139,99 €

Crea tu kit de inicio
Aplique mural para exteriores Resonate

Hue White and Color Ambiance

Aplique mural para exteriores Resonate
LED integrado
Luz blanca y de color
Alimentación mediante red eléctrica
Control inteligente con Hue Bridge*

159,99 €

Crea tu kit de inicio
Pedestal para exteriores Calla

Hue White and Color Ambiance

Pedestal para exteriores Calla
Bajo voltaje
Acabado en negro mate
105 x 252 mm
La fuente de alimentación se vende por separado

129,99 €

Artículo casi agotado

Crea tu kit de inicio
Aplique mural para exteriores Appear

Hue White and Color Ambiance

Aplique mural para exteriores Appear
LED integrado
Luz blanca y de color
Alimentación mediante red eléctrica
Control inteligente con Hue Bridge*

159,99 €

Aplique mural exterior Impress (baja tensión)

Hue White and Color Ambiance

Aplique mural exterior Impress (baja tensión)
Bajo voltaje
Acabado en negro mate
240 x 120 mm
La fuente de alimentación se vende por separado

159,99 €

Artículo casi agotado

Sistema de seguridad Philips Hue

Quiero...

Configurar un Sistema de seguridad

Consigue un sistema de seguridad doméstico completo. Con esta configuración, podrás supervisar tu hogar en tiempo real con sensores y cámaras de seguridad inteligentes.

Qué puedes usar
- Philips Hue Bridge o Hue Bridge Pro
- Luces Philips Hue
- Cámaras Hue Secure
- Sensores de contacto Hue Secure
- Hue MotionAware™

¿Cómo puedo crear una configuración Philips Hue Secure?

Te recomendamos...

Descuentos hasta -40%
Kit de inicio Secure con sensores de contacto

Hue

Kit de inicio Secure con sensores de contacto
Hasta 1055 lúmenes*
Luz blanca y de color
Incluye sensores de contacto
Puente incluido

299,99 €

179,99 €

Crea tu kit de inicio
Hue Motion sensor

Hue

Hue Motion sensor
Instalación inalámbrica
Alimentación por baterías
Automatiza las luces
Se monta en cualquier lugar

44,99 €

Kit de inicio Secure con cámara

Hue

Kit de inicio Secure con cámara
Hasta 1055 lúmenes*
Luz blanca y de color
Incluye cámara y sensores
Puente incluido

349,99 €

Artículo casi agotado

Sensor de contacto de seguridad

Hue

Sensor de contacto de seguridad
Instalación inalámbrica
Automatiza la luz
Larga duración de la batería
Se monta en puertas y ventanas

69,99 €

Crea tu kit de inicio
Hue Bridge

Hue

Hue Bridge
Montaje sencillo
Control inteligente
Añade hasta 50 bombillas
Control mediante voz

59,95 €

Proyector Philips Hue Secure con cámara

Hue

Proyector Philips Hue Secure con cámara
Cifrado de extremo a extremo
Vídeo HD a 1080p
Luz blanca y de color
Se conecta a la red eléctrica de la casa

309,99 €

Cámara de seguridad con cable con soporte de escritorio

Hue

Cámara de seguridad con cable con soporte de escritorio
Cifrado de extremo a extremo
Vídeo de alta definición de 1080P
Se conecta a la toma de corriente
Soporte incluido

169,99 €

Iluminación para dormir y despertar de Philips Hue

Quiero...

Consigue iluminación para dormir y despertar

Iluminación inteligente para un mejor bienestar. Con esta configuración de iluminación inteligente, podrás crear automatizaciones para Despertar e Ir a dormir y usar la escena Luz natural.

Lo que necesitas
- Philips Hue Bridge o Hue Bridge Pro
- Luces Philips Hue White Ambiance o White and Color Ambiance
- Aplicación Hue

¿Puedo conseguir iluminación para dormir y despertar sin un Hue Bridge?

Te recomendamos...

Bombilla esférica - Bombilla inteligente E14

Hue White and Color Ambiance

Bombilla esférica - Bombilla inteligente E14
Luz blanca y de colores
Control al instante mediante Bluetooth
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

64,99 €

Kit de inicio: 2 bombillas inteligentes E27 (1100) + botón inteligente

Hue White and Color Ambiance

Kit de inicio: 2 bombillas inteligentes E27 (1100) + botón inteligente
Hasta 1055 lúmenes*
Luz blanca y de colores
Hue Bridge incluido
Botón inteligente incluido

149,95 €

Crea tu kit de inicio
Luz de acento portátil Go

Hue White and Color Ambiance

Luz de acento portátil Go
LED integrado y batería
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

89,99 €

Crea tu kit de inicio
Lámpara de mesa Gradient Signe

Hue White and Color Ambiance

Lámpara de mesa Gradient Signe
Roble
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

239,99 €

Philips Hue sincroniza las luces con el televisor

Quiero...

Sincroniza las luces con el televisor

Sabemos que piensas: "¿Por qué necesitaría eso?" Pero confía en nosotros, lo acabarás amando. Con esta configuración de iluminación inteligente, podrás sincronizar las luces con programas de televisión, películas o videojuegos. 

Lo que necesitas
- Philips Hue Bridge o Hue Bridge Pro
- Luces Philips Hue White and Color Ambiance
- Philips Hue Play HDMI sync box o la aplicación Philips Hue Sync TV*
- Aplicación Hue

*El HDMI Sync Box se puede usar con cualquier televisor que use dispositivos conectados a HDMI, como un decodificador, un dispositivo de transmisión o una consola de juegos. La aplicación Sync TV es compatible con ciertos televisores Samsung y LG.

¿Puedo sincronizar las luces con mi televisor sin un Bridge?

Te recomendamos...

Descuentos hasta -40%
Hue Play Gradient Lightstrip para PC

TIRAS DE LUCES

Hue Play Gradient Lightstrip para PC
Fabricado para monitores de 24" a 27"
Incluye fuente de alimentación y soportes
Combina luz blanca y de colores
Incluye Hue Bridge

199,99 €

119,99 €

Tira Luz Led inteligente Hue Play Gradient 65”

Hue White and Color Ambiance

Tira Luz Led inteligente Hue Play Gradient 65”
Fabricado para televisores de 65" a 70"
Incluye fuente de alimentación y montajes
Combina luz blanca y de colores
Requiere Hue Bridge y Hue sync box

219,99 €

Philips Hue sincroniza las luces con la música

Quiero...

Sincroniza las luces con la música

Haz que tus luces se muevan al ritmo. Con esta configuración de iluminación inteligente, podrás sincronizar tus luces con música.

Lo que necesitas
- Philips Hue Bridge o Hue Bridge Pro
- Luces Philips Hue White and Color Ambiance
- Philips Hue Play HDMI sync box (opcional)*
- Aplicación Hue

*Si tienes una cuenta de Spotify, puedes sincronizar la música directamente desde la aplicación Philips Hue. Si deseas sincronizar la música a través de otro servicio, puedes usar Philips Hue Play HDMI sync box. 

¿Puedo sincronizar luces con mi música sin un Bridge?

Te recomendamos...

Kit de inicio: 2 bombillas inteligentes E27 (1100)

Hue White and Color Ambiance

Kit de inicio: 2 bombillas inteligentes E27 (1100)
Hasta 1055 lúmenes*
Luz blanca y de colores
Hue Bridge incluido
Control inteligente

139,95 €

Crea tu kit de inicio
Luz de acento portátil Go

Hue White and Color Ambiance

Luz de acento portátil Go
LED integrado y batería
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

89,99 €

Lámpara de mesa portátil Hue Go

Hue White and Color Ambiance

Lámpara de mesa portátil Hue Go
Funciona en interiores y exteriores
Control con Bluetooth
Control mediante aplicación o voz
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

159,99 €

Lámpara de mesa Gradient Signe

Hue White and Color Ambiance

Lámpara de mesa Gradient Signe
White
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

219,99 €

Guirnalda de luces Festavia

Hue White and Color Ambiance

Guirnalda de luces Festavia
Crea un degradado de color
100 LED inteligentes de colores
Cable de 8 metros
Uso en interior y exterior

119,99 €

Guirnalda de luces Festavia

Hue White and Color Ambiance

Guirnalda de luces Festavia
Crea un degradado de color
250 LED inteligentes de colores
Cable de 20 metros
Uso en interior y exterior

219,99 €

Philips Hue sincroniza las luces con el ordenador

Quiero...

Sincronizar luces con el PC

Los gammers lo entenderán. Con esta configuración de iluminación inteligente, podrás sincronizar tus luces con cualquier contenido en la pantalla de tu ordenador.

Lo que necesitas
- Philips Hue Bridge o Hue Bridge Pro
- Luces Philips Hue White and Color Ambiance
- Aplicación de escritorio Philips Hue Sync
- Aplicación Hue

¿Puedo sincronizar luces con mi PC sin un Bridge?

Te recomendamos...

Descuentos hasta -40%
Hue Play Gradient Lightstrip para PC

TIRAS DE LUCES

Hue Play Gradient Lightstrip para PC
Fabricado para monitores de 24" a 27"
Incluye fuente de alimentación y soportes
Combina luz blanca y de colores
Incluye Hue Bridge

199,99 €

119,99 €

Descuentos hasta -40%
Hue Play Gradient Lightstrip para PC

TIRAS DE LUCES

Hue Play Gradient Lightstrip para PC
Fabricado para monitores de 32" a 34"
Incluye fuente de alimentación y soportes
Combina luz blanca y de colores
Requiere un Hue Bridge

169,99 €

101,99 €

Crea tu kit de inicio
Gradient lightstrip de 2 metros

Hue White and Color Ambiance

Gradient lightstrip de 2 metros
LED integrado
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

159,99 €

Crea tu kit de inicio
Pack individual barra de luces Play

Hue White and Color Ambiance

Pack individual barra de luces Play
Pack individual
LED integrado
Negro
Control inteligente con Hue Bridge*

79,99 €

*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad

