Si te preguntas cómo hacer que tus luces reaccionen a tu música o cómo configurar un sistema de seguridad con luces, tenemos los detalles de todo lo que necesitas para conseguirlo.
Lo que necesitas para Philips Hue
Quiero...
Consigue un práctico control inteligente
Con esta configuración de iluminación inteligente, podrás automatizar las luces, usar sensores de movimiento e interruptores y controlar las luces desde cualquier lugar mediante la app.
Lo que necesitas
- Philips Hue Bridge o Hue Bridge Pro
- Cualquier luz Philips Hue
- Aplicación Hue
- Hue MotionAware™
- Interruptor inalámbrico Philips Hue (opcional)
¿Puedo conseguir esta configuración sin un Bridge o Bridge Pro?
Te recomendamos...
Hue
Hue Bridge Pro
89,99 €
Hue
Hue Bridge
59,95 €
Hue
Hue Motion sensor
44,99 €
Hue
Hue Dimmer switch (último modelo)
21,99 €
Hue
Smart plug
34,99 €
Hue
Hue tap switch
49,95 €
Hue
Hue Smart button
19,95 €
Quiero...
Consigue efectos de luz geniales
Haz que tu casa parezca una publicación de Instagram. Con esta configuración de iluminación inteligente, podrás configurar escenas, animar las luces y utilizar efectos.
Lo que necesitas
- Philips Hue Bridge o Hue Bridge Pro
- Luces Philips Hue White and Color Ambiance
- Aplicación Hue
- Regulador Philips Hue o interruptor Tap Dial (opcional)
¿Puedo conseguir efectos de luz atractivos sin un Hue Bridge?
Te recomendamos...
Hue White and Color Ambiance
Kit de inicio: 3 focos inteligentes GU10
179,99 €
Hue White and Color Ambiance
Kit de inicio: 3 bombillas inteligentes E27 (1100)
179,95 €
Hue White and Color Ambiance
Guirnalda de luces Festavia
219,99 €
Hue White and Color Ambiance
Gradient lightstrip de 2 metros
159,99 €
Hue White and Color Ambiance
Lámpara de pie Gradient Signe
349,99 €
Quiero...
Consigue iluminación exterior
Haz que tu jardín, patio o porche brillen. Con esta configuración de iluminación inteligente, podrás instalar luces inteligentes fuera de casa, tanto si las conectas a la electricidad como si utilizas la opción de baja tensión Low-volt para colocarlas en cualquier lugar de tu espacio.
Lo que necesitas
- Philips Hue Bridge o Hue Bridge Pro
- Luces de exterior Philips Hue
- Aplicación Hue
¿Puedo conseguir iluminación exterior sin un Hue Bridge?
Te recomendamos...
Hue White and Color Ambiance
Foco para exteriores Lily
349,99 €
Hue White and Color Ambiance
Foco para exteriores Lily XL
159,99 €
Hue White and Color Ambiance
Tira de luz para exteriores 2 metros
139,99 €
Hue White and Color Ambiance
Aplique mural para exteriores Resonate
159,99 €
Hue White and Color Ambiance
Pedestal para exteriores Calla
129,99 €
Hue White and Color Ambiance
Aplique mural para exteriores Appear
159,99 €
Hue White and Color Ambiance
Aplique mural exterior Impress (baja tensión)
159,99 €
Quiero...
Configurar un Sistema de seguridad
Consigue un sistema de seguridad doméstico completo. Con esta configuración, podrás supervisar tu hogar en tiempo real con sensores y cámaras de seguridad inteligentes.
Qué puedes usar
- Philips Hue Bridge o Hue Bridge Pro
- Luces Philips Hue
- Cámaras Hue Secure
- Sensores de contacto Hue Secure
- Hue MotionAware™
¿Cómo puedo crear una configuración Philips Hue Secure?
Te recomendamos...
Hue
Kit de inicio Secure con sensores de contacto
299,99 €
179,99 €
Hue
Hue Motion sensor
44,99 €
Hue
Kit de inicio Secure con cámara
349,99 €
Hue
Sensor de contacto de seguridad
69,99 €
Hue
Hue Bridge
59,95 €
Hue
Proyector Philips Hue Secure con cámara
309,99 €
Hue
Cámara de seguridad con cable con soporte de escritorio
169,99 €
Quiero...
Consigue iluminación para dormir y despertar
Iluminación inteligente para un mejor bienestar. Con esta configuración de iluminación inteligente, podrás crear automatizaciones para Despertar e Ir a dormir y usar la escena Luz natural.
Lo que necesitas
- Philips Hue Bridge o Hue Bridge Pro
- Luces Philips Hue White Ambiance o White and Color Ambiance
- Aplicación Hue
¿Puedo conseguir iluminación para dormir y despertar sin un Hue Bridge?
Te recomendamos...
Hue White and Color Ambiance
Bombilla esférica - Bombilla inteligente E14
64,99 €
Hue White and Color Ambiance
Kit de inicio: 2 bombillas inteligentes E27 (1100) + botón inteligente
149,95 €
Hue White and Color Ambiance
Luz de acento portátil Go
89,99 €
Hue White and Color Ambiance
Lámpara de mesa Gradient Signe
239,99 €
Quiero...
Sincroniza las luces con el televisor
Sabemos que piensas: "¿Por qué necesitaría eso?" Pero confía en nosotros, lo acabarás amando. Con esta configuración de iluminación inteligente, podrás sincronizar las luces con programas de televisión, películas o videojuegos.
Lo que necesitas
- Philips Hue Bridge o Hue Bridge Pro
- Luces Philips Hue White and Color Ambiance
- Philips Hue Play HDMI sync box o la aplicación Philips Hue Sync TV*
- Aplicación Hue
*El HDMI Sync Box se puede usar con cualquier televisor que use dispositivos conectados a HDMI, como un decodificador, un dispositivo de transmisión o una consola de juegos. La aplicación Sync TV es compatible con ciertos televisores Samsung y LG.
¿Puedo sincronizar las luces con mi televisor sin un Bridge?
Te recomendamos...
TIRAS DE LUCES
Hue Play Gradient Lightstrip para PC
199,99 €
119,99 €
Hue White and Color Ambiance
Tira Luz Led inteligente Hue Play Gradient 65”
219,99 €
Quiero...
Sincroniza las luces con la música
Haz que tus luces se muevan al ritmo. Con esta configuración de iluminación inteligente, podrás sincronizar tus luces con música.
Lo que necesitas
- Philips Hue Bridge o Hue Bridge Pro
- Luces Philips Hue White and Color Ambiance
- Philips Hue Play HDMI sync box (opcional)*
- Aplicación Hue
*Si tienes una cuenta de Spotify, puedes sincronizar la música directamente desde la aplicación Philips Hue. Si deseas sincronizar la música a través de otro servicio, puedes usar Philips Hue Play HDMI sync box.
¿Puedo sincronizar luces con mi música sin un Bridge?
Te recomendamos...
Hue White and Color Ambiance
Kit de inicio: 2 bombillas inteligentes E27 (1100)
139,95 €
Hue White and Color Ambiance
Luz de acento portátil Go
89,99 €
Hue White and Color Ambiance
Lámpara de mesa portátil Hue Go
159,99 €
Hue White and Color Ambiance
Lámpara de mesa Gradient Signe
219,99 €
Hue White and Color Ambiance
Guirnalda de luces Festavia
119,99 €
Hue White and Color Ambiance
Guirnalda de luces Festavia
219,99 €
Quiero...
Sincronizar luces con el PC
Los gammers lo entenderán. Con esta configuración de iluminación inteligente, podrás sincronizar tus luces con cualquier contenido en la pantalla de tu ordenador.
Lo que necesitas
- Philips Hue Bridge o Hue Bridge Pro
- Luces Philips Hue White and Color Ambiance
- Aplicación de escritorio Philips Hue Sync
- Aplicación Hue
¿Puedo sincronizar luces con mi PC sin un Bridge?
Te recomendamos...
TIRAS DE LUCES
Hue Play Gradient Lightstrip para PC
199,99 €
119,99 €
TIRAS DE LUCES
Hue Play Gradient Lightstrip para PC
169,99 €
101,99 €
Hue White and Color Ambiance
Gradient lightstrip de 2 metros
159,99 €
Hue White and Color Ambiance
Pack individual barra de luces Play
79,99 €
FAQs
¿Por qué algunas configuraciones requieren un Philips Hue Bridge?
¿Qué hago con mis interruptores regulares?
¿Qué sucede si alguien apaga el interruptor de la luz?
¿Puedo empezar con Bluetooth y añadir un Bridge más tarde?
¿Qué pasa con las lámparas que tengan luces no inteligentes integradas?
¿Tengo que utilizar siempre la aplicación para controlar las luces?
¿Qué diferencia hay entre un hub inteligente y un Hue Bridge?
¿Por qué parte de mi casa sería bueno empezar?
¿Tengo que ser un experto en técnica para usar luces inteligentes?
¿Y si tengo un interruptor inalámbrico físico en lugar de un interruptor de la luz?
*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.