Ayuda
Tiras de luces LED

Tiras de luz LED inteligentes

Philips Hue Lightstrip es la principal solución de tiras de luz LED. Ilumina cualquier espacio. Acierta con cualquier estado de ánimo. Eso es simplemente brillante.

45 productos
Todos los productos Kits de inicio (24) Bombillas (124) Tiras LED (45) Seguridad (35)
Luz de colores

Luz de colores

(7)

Gradient

Gradient

(13)

Primer plano del frente de Tira luz inteligente HUE Play gradient 55"

White and Color Ambiance

Tira luz inteligente HUE Play gradient 55"
Fabricado para televisores de 55" a 60"
Incluye fuente de alimentación y montajes
Combina luz blanca y de colores
Requiere Hue Bridge y Hue sync box
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Base de tira de luz Plus V4 2 metros

White and Color Ambiance

Base de tira de luz Plus V4 2 metros
Unidad de fuente de alimentación incl.
Control al instante mediante Bluetooth
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

Descubre nuestras tiras de luz

Compara todas las opciones para interior y exterior.

Más información
Rebaja
Primer plano del frente de Pack: Barras Led Hue Play (x2un) + Tira Led Hue Play Gradient (TV 55")

Pack: Barras Led Hue Play (x2un) + Tira Led Hue Play Gradient (TV 55")
Luz Blanca y de Color
Se requiere Puente Hue Bridge
Sincroniza color tira LED con TV
Diseñado para salas de TV
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Tira de luz para exteriores 5 metros

White and Color Ambiance

Tira de luz para exteriores 5 metros
Tira de luz de 1 x 5 metros
Luz blanca y de colores
Unidad de fuente de alimentación incl.
Control inteligente con Hue Bridge*
Descuentos hasta -40%
Primer plano del frente de Tira de led Hue Solo de 3 metros

TIRAS DE LUCES

Tira de led Hue Solo de 3 metros
Se puede doblar y cortar, no se puede prolongar
Controla con nuestra aplicación galardonada
Ledes RGBWW y hasta 1700 lúmenes
3 metros
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Gradient lightstrip de 2 metros

White and Color Ambiance

Gradient lightstrip de 2 metros
LED integrado
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Descuentos hasta -40%
Primer plano del frente de Hue Play Gradient Lightstrip para PC

TIRAS DE LUCES

Hue Play Gradient Lightstrip para PC
Fabricado para monitores de 32" a 34"
Incluye fuente de alimentación y soportes
Combina luz blanca y de colores
Requiere un Hue Bridge
Primer plano del frente de Tira de led Hue Solo de 5 metros

TIRAS DE LUCES

Tira de led Hue Solo de 5 metros
Se puede doblar y cortar, no se puede prolongar
Controla con nuestra aplicación galardonada
Ledes RGBWW y hasta 1700 lúmenes
5 metros
-10%
Primer plano del frente de Podium Pack: Barras Led Hue Play (x2un) + Tira Led Hue (2m)

Podium Pack: Barras Led Hue Play (x2un) + Tira Led Hue (2m)
Luz Blanca y de Color
Diseñado para salas de TV
Se requiere Puente Hue Bridge
Primer plano del frente de Tira de led Hue Solo de 10 metros

TIRAS DE LUCES

Tira de led Hue Solo de 10 metros
Se puede doblar y cortar, no se puede prolongar
Controla con nuestra aplicación galardonada
Ledes RGBWW y hasta 1700 lúmenes
10 metros
Rebaja
Primer plano del frente de Pack: Tira Led Hue (2m) + Extensión (1m)

Pack: Tira Led Hue (2m) + Extensión (1m)
Luz blanca y de color
Extensión incluida
Controla con la aplicación, la voz o los accesorios
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Extensión de tira de luz Plus V4 de 1 metro

White and Color Ambiance

Extensión de tira de luz Plus V4 de 1 metro
LED integrado
Control al instante mediante Bluetooth
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
1-12 de 45

Guía para las tiras de luces LED

¿Cómo se instalan y configuran las tiras de luces?

¿Dónde se deben colocar las tiras de luces LED?

¿Se pueden cortar tiras de luz inteligentes?

¿Cómo se instalan tiras de luz LED inteligentes en el techo?

¿Qué son las tiras de LED inteligentes RGBWW y RGBICWW?

¿Cómo de potentes son las tiras LED?

¿Son seguras las tiras de luz?

Tiras LED para cualquier habitación

usa tiras de luz inteligentes

Cómo utilizar las tiras de luces LED

Obtén consejos sobre el uso de tiras de luces en interior y exterior, por ejemplo cómo colocarlas alrededor de tu porche o cubrir el techo del salón.
tiras de luz LED para el dormitorio

Tiras LED para dormitorios

La iluminación con tiras LED inteligentes se puede utilizar para dar un toque decorativo sutil al dormitorio o transformar el espacio con luz de color.
tira de luz LED para el salón

Tiras LED para salones

Coloca estratégicamente las tiras LED inteligentes alrededor del salón para añadir una iluminación de acento para cualquier estado de ánimo.

¿Necesitas piezas para tu producto Philips Hue?

¿Perdiste un cable de alimentación en una mudanza? ¿Necesitas nuevos soportes para la Play gradient lightstrip? Encuentra las piezas de repuesto que necesitas para prolongar la vida útil de tus productos Philips Hue. 

Buscar una pieza para mi producto
Obtener información sobre la garantía

*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay