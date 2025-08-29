Philips Hue Lightstrip es la principal solución de tiras de luz LED. Ilumina cualquier espacio. Acierta con cualquier estado de ánimo. Eso es simplemente brillante.
White and Color Ambiance
Tira luz inteligente HUE Play gradient 55"
White and Color Ambiance
Base de tira de luz Plus V4 2 metros
Pack: Barras Led Hue Play (x2un) + Tira Led Hue Play Gradient (TV 55")
White and Color Ambiance
Tira de luz para exteriores 5 metros
TIRAS DE LUCES
Tira de led Hue Solo de 3 metros
White and Color Ambiance
Gradient lightstrip de 2 metros
TIRAS DE LUCES
Hue Play Gradient Lightstrip para PC
TIRAS DE LUCES
Tira de led Hue Solo de 5 metros
Podium Pack: Barras Led Hue Play (x2un) + Tira Led Hue (2m)
TIRAS DE LUCES
Tira de led Hue Solo de 10 metros
Pack: Tira Led Hue (2m) + Extensión (1m)
White and Color Ambiance
Extensión de tira de luz Plus V4 de 1 metro
Guía para las tiras de luces LED
¿Cómo se instalan y configuran las tiras de luces?
¿Dónde se deben colocar las tiras de luces LED?
¿Se pueden cortar tiras de luz inteligentes?
¿Cómo se instalan tiras de luz LED inteligentes en el techo?
¿Qué son las tiras de LED inteligentes RGBWW y RGBICWW?
¿Cómo de potentes son las tiras LED?
¿Son seguras las tiras de luz?
Tiras LED para cualquier habitación
¿Necesitas piezas para tu producto Philips Hue?
¿Perdiste un cable de alimentación en una mudanza? ¿Necesitas nuevos soportes para la Play gradient lightstrip? Encuentra las piezas de repuesto que necesitas para prolongar la vida útil de tus productos Philips Hue.
*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.