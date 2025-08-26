Ayuda

Con Philips Hue, no solo conseguirás características inteligentes: obtendrás una configuración para el hogar inteligente que funciona de manera transparente.

 

Una persona que entra en una habitación configurada con un área de movimiento Hue MotionAware para la detección de movimiento.

Hue MotionAware™

¡Convierte tus luces en sensores de movimiento! Con MotionAware™, tus luces (o cualquier otra luz Hue) se encienden o se apagan automáticamente cuando detectan presencia.

Esta innovadora función, disponible exclusivamente con Bridge Pro, funciona midiendo las fluctuaciones en la intensidad de las señales Zigbee que las luces ya se envían entre sí. 

MotionAware™ es fácil de configurar en la app Hue y la gran mayoría de luces y dispositivos Hue, tanto antiguos como nuevos, lo admiten.

Múltiples áreas de detección

La aplicación Hue te guiará para crear hasta cuatro zonas de movimiento alrededor de tu hogar y te ayudará a asignar tres o cuatro luces compatibles por zona.

Compatible con seguridad de Hue

Recibe notificaciones y activa alarmas cuando se detecten intrusos en tus zonas de movimiento (requiere suscripción).

Totalmente personalizable

Elige cómo se comporta MotionAware™: define el área de detección, calibra la sensibilidad, crea franjas horarias en las que la detección sea en directo y selecciona qué luces se activan.

Se adapta a tu espacio

MotionAware™ aprenderá automáticamente con el tiempo los cambios que se produzcan en tus habitaciones para garantizar una detección de movimiento óptima.

 

 

Una pareja entra en un salón iluminado con una lámpara inteligente Philips Hue con luz inteligente blanca cálida.

Automatismos

Programa el encendido y apagado de tus luces -con la configuración que elijas- en cualquier momento.

Despierta y acuéstate

Haz que tus luces se enciendan lentamente por la mañana y se atenúen antes de acostarte para que tu despertar sea más suave y tu rutina de sueño más relajante.

Llegar a casa y salir de casa

Haz que tus luces se enciendan automáticamente cuando te acerques a tu hogar y se apaguen cuando te vayas.

Personalización

Elige tu combinación de luces y ajustes para encenderlas y apagarlas en cualquier momento.

Temporizadores

¡Cuenta atrás con luz! Programa un temporizador para que tus luces parpadeen o cambien de color después de un tiempo determinado.

Luces

 

 

Una configuración de iluminación envolvente de TV en tonos azules y rosas controlada por la aplicación Hue con diferentes escenas de iluminación

Escenas

Se trata de preparar el escenario, y lo decimos literalmente. Las escenas son la combinación de los colores y el brillo de tus luces, que establece el estado de ánimo (o "ambiente") de la habitación.

La galería de escenas

Estas escenas, creadas por diseñadores de iluminación, están clasificadas por estado de ánimo, ocasión (¡sí, tenemos escenas navideñas!) y ambiente.

Efectos

Anima tus luces para que imiten velas, el cosmos, una exploración submarina... ¡y mucho más!

Escenas de todo el día

Al funcionar durante un periodo de 24 horas, estas escenas permiten que tus luces pasen por diferentes ajustes a lo largo del día.

Estilos

Con luces gradient, obtienes más funcionalidad. Elige entre luz lineal, reflejada o dispersa para conseguir diferentes estilos de iluminación.

Un televisor sincronizado con la iluminación envolvente Philips Hue brilla en tonos azules, rosas y rojos de luz a juego con la imagen en pantalla.

Hue Sync

Observa cómo tus luces se atenúan, se iluminan, parpadean y cambian de color en sincronía con la TV, las películas, los juegos y la música.

Seguridad

 

 

Una cámara Hue Secure fijada a una pared y una imagen en directo de la cámara mostrando a una mujer en un patio trasero.

Hue Secure

El único sistema de seguridad para el hogar que integra realmente luces, cámaras y sensores.

MultiChime

Es el timbre visible y audible. Configura un timbre Hue para que haga parpadear tus luces, reproduzca un tono y te envíe una notificación instantánea.

Detección mediante IA

Averigua si tu cámara o timbre fueron activados por una persona, un animal, un vehículo o un paquete. Incluso puedes desactivar las alertas de ciertas cosas o recibir notificaciones push de las importantes.

Automatizaciones de seguridad

Configura la automatización de presencia Mimic como parte de tu sistema de seguridad para que tus luces se enciendan y se apaguen a las horas previstas cuando hay alguien en casa.

Integración para todo el hogar

Todos tus dispositivos Hue funcionan juntos a la perfección, y puedes controlarlos todos con la aplicación Hue.

Integraciones

 

 

Funciona con Hue

Philips Hue funciona con una infinidad de dispositivos, plataformas y asistentes para el hogar inteligente para contribuir a hacerte la vida más cómoda.

Nuevos sistemas de control de iluminación de hogar inteligente Hue Bridge Pro y Philips Hue Bridge.

Actualizar a Bridge o Bridge Pro

Consigue el conjunto completo de funciones, incluidas automatizaciones, control total del hogar, Hue Sync y Hue Secure.

