Con Philips Hue, no solo conseguirás características inteligentes: obtendrás una configuración para el hogar inteligente que funciona de manera transparente.
¡Convierte tus luces en sensores de movimiento! Con MotionAware™, tus luces (o cualquier otra luz Hue) se encienden o se apagan automáticamente cuando detectan presencia.
Esta innovadora función, disponible exclusivamente con Bridge Pro, funciona midiendo las fluctuaciones en la intensidad de las señales Zigbee que las luces ya se envían entre sí.
MotionAware™ es fácil de configurar en la app Hue y la gran mayoría de luces y dispositivos Hue, tanto antiguos como nuevos, lo admiten.
La aplicación Hue te guiará para crear hasta cuatro zonas de movimiento alrededor de tu hogar y te ayudará a asignar tres o cuatro luces compatibles por zona.
Recibe notificaciones y activa alarmas cuando se detecten intrusos en tus zonas de movimiento (requiere suscripción).
Elige cómo se comporta MotionAware™: define el área de detección, calibra la sensibilidad, crea franjas horarias en las que la detección sea en directo y selecciona qué luces se activan.
MotionAware™ aprenderá automáticamente con el tiempo los cambios que se produzcan en tus habitaciones para garantizar una detección de movimiento óptima.
Programa el encendido y apagado de tus luces -con la configuración que elijas- en cualquier momento.
Haz que tus luces se enciendan lentamente por la mañana y se atenúen antes de acostarte para que tu despertar sea más suave y tu rutina de sueño más relajante.
Haz que tus luces se enciendan automáticamente cuando te acerques a tu hogar y se apaguen cuando te vayas.
Elige tu combinación de luces y ajustes para encenderlas y apagarlas en cualquier momento.
¡Cuenta atrás con luz! Programa un temporizador para que tus luces parpadeen o cambien de color después de un tiempo determinado.
Se trata de preparar el escenario, y lo decimos literalmente. Las escenas son la combinación de los colores y el brillo de tus luces, que establece el estado de ánimo (o "ambiente") de la habitación.
Estas escenas, creadas por diseñadores de iluminación, están clasificadas por estado de ánimo, ocasión (¡sí, tenemos escenas navideñas!) y ambiente.
Anima tus luces para que imiten velas, el cosmos, una exploración submarina... ¡y mucho más!
Al funcionar durante un periodo de 24 horas, estas escenas permiten que tus luces pasen por diferentes ajustes a lo largo del día.
Con luces gradient, obtienes más funcionalidad. Elige entre luz lineal, reflejada o dispersa para conseguir diferentes estilos de iluminación.
Observa cómo tus luces se atenúan, se iluminan, parpadean y cambian de color en sincronía con la TV, las películas, los juegos y la música.
El único sistema de seguridad para el hogar que integra realmente luces, cámaras y sensores.
Es el timbre visible y audible. Configura un timbre Hue para que haga parpadear tus luces, reproduzca un tono y te envíe una notificación instantánea.
Averigua si tu cámara o timbre fueron activados por una persona, un animal, un vehículo o un paquete. Incluso puedes desactivar las alertas de ciertas cosas o recibir notificaciones push de las importantes.
Configura la automatización de presencia Mimic como parte de tu sistema de seguridad para que tus luces se enciendan y se apaguen a las horas previstas cuando hay alguien en casa.
Todos tus dispositivos Hue funcionan juntos a la perfección, y puedes controlarlos todos con la aplicación Hue.
Philips Hue funciona con una infinidad de dispositivos, plataformas y asistentes para el hogar inteligente para contribuir a hacerte la vida más cómoda.
Consigue el conjunto completo de funciones, incluidas automatizaciones, control total del hogar, Hue Sync y Hue Secure.
*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.