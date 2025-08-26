Hue MotionAware™

¡Convierte tus luces en sensores de movimiento! Con MotionAware™, tus luces (o cualquier otra luz Hue) se encienden o se apagan automáticamente cuando detectan presencia.

Esta innovadora función, disponible exclusivamente con Bridge Pro, funciona midiendo las fluctuaciones en la intensidad de las señales Zigbee que las luces ya se envían entre sí.

MotionAware™ es fácil de configurar en la app Hue y la gran mayoría de luces y dispositivos Hue, tanto antiguos como nuevos, lo admiten.