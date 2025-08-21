Ayuda

Donde la seguridad del hogar se une a la iluminación inteligente

Cámaras, sensores de contacto, timbres y luces inteligentes trabajan juntos para ayudar a proteger a tus seres queridos, utilizando el sistema Philips Hue que ya tienes.

Una cámara de seguridad Hue blanca colocada en una estantería junto a una planta

Cámaras de seguridad

Vigila tu casa en todo momento. Con una nítida y clara transmisión en directo en alta definición de 2K o 1080p, visión nocturna y un altavoz para conversaciones bidireccionales y alarmas sonoras, estas cámaras son tus ojos y oídos cuando no estás.

Una cámara Hue Doorbell negra montada en una pared.

Cámara de videotimbre

Vigila tu puerta principal con un videoportero inteligente. Ver, oír y saber quién está ahí en cualquier momento y desde cualquier lugar. Cuando se detecta movimiento, tus luces se encienden para aumentar la visibilidad.

Sensor de contacto Hue

Sensores de alarma

Tranquilidad suprema. Cuando están activados, los sensores de alarma te envían una alerta e incluso activan las luces, en cuanto alguien abre una ventana, puerta, armario o caja fuerte. Se necesita Philips Hue Bridge. 

Pareja revisando imágenes de seguridad en una tableta

Planes

Consigue más funciones de seguridad, como zonas inteligentes de detección de movimiento y acceso a hasta 60 días de historial de vídeo, con un plan. Elige entre Básico o Plus, según tus necesidades.

Silueta sospechosa que se acerca a la puerta de atrás

Control por App

Alertas enviadas directamente a tu teléfono. Activa alarmas luminosas o sonoras con un toque. Con la aplicación Philips Hue, tendrás la seguridad inteligente de tu hogar en la palma de tu mano.

Cifrado de extremo a extremo de la seguridad del hogar inteligente Philips Hue

Obtenga cifrado de extremo a extremo

Tu privacidad es nuestra prioridad. Por defecto, todas las cámaras Philips Hue Secure utilizan cifrado de extremo a extremo (E2EE). Todo el vídeo, el audio y las instantáneas se cifran con una contraseña que solo tú tienes.

Dos bombillas inteligentes Philips Hue, un Hue Bridge Pro, dos sensores de contacto Hue y una cámara Secure con cable Hue en color blanco.

Empieza con la seguridad inteligente

Consigue todo lo que necesitas para instalar un sistema de seguridad inteligente para el hogar con un kit de inicio. Obtendrás las mejores prestaciones al mejor precio y tranquilidad inmediata para tu hogar y tu bolsillo.

Personaliza la seguridad de tu hogar inteligente

Hue Bridge

Hue

Hue Bridge
Montaje sencillo
Control inteligente
Añade hasta 50 bombillas
Control mediante voz

59,95 €

Sensor de contacto de seguridad

Hue

Sensor de contacto de seguridad
Instalación inalámbrica
Automatiza la luz
Larga duración de la batería
Se monta en puertas y ventanas

69,99 €

Sensor de contacto de seguridad

Hue

Sensor de contacto de seguridad
Instalación inalámbrica
Automatiza la luz
Larga duración de la batería
Se monta en puertas y ventanas

69,99 €

Descuentos hasta -40%
Bombilla inteligente A60 - E27 - 800 (paquete de 2)

Hue White and Color Ambiance

Bombilla inteligente A60 - E27 - 800 (paquete de 2)
Hasta 806 lúmenes*
Luz blanca y de colores
Control al instante mediante Bluetooth
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

99,99 €

59,99 €

Extensión de cable para exteriores de 5 m

Hue

Extensión de cable para exteriores de 5 m
Alargador de cable
Longitud de 5 m
Negro

19,99 €

Cámara de seguridad con cable con soporte de escritorio

Hue

Cámara de seguridad con cable con soporte de escritorio
Cifrado de extremo a extremo
Vídeo de alta definición de 1080P
Se conecta a la toma de corriente
Soporte incluido

169,99 €

Cable anticaída Secure

Hue

Cable anticaída Secure
Compatible con todas las cámaras Secure
Fabricado con materiales de alta calidad
Dificulta la extracción no deseada
Recomendado para cámaras instaladas a una altura superior a 2 m

14,99 €

Foco para exteriores Lily

Hue White and Color Ambiance

Foco para exteriores Lily
LED integrado
Luz blanca y de color
Sistema de baja tensión: unidad base
Control inteligente con Hue Bridge*

149,99 €

Led lights for your smart home

Comprar luces por habitación

Philips Hue tiene luces para todas las habitaciones, en interiores y exteriores. Navega por sala de estar, cocina, dormitorio, baño y más para ver qué productos recomendamos para cada habitación.

Luces LED por habitación

Preguntas y respuestas sobre seguridad en el hogar

¿Qué tipos de cámaras Secure están disponibles?

¿Qué necesito para comenzar a utilizar las características de seguridad de Philips Hue?

¿Qué productos Philips Hue funcionan con una configuración Secure?

¿Puedo añadir dispositivos Secure a mi configuración de Philips Hue controlada por Bluetooth?

¿Hay una versión de prueba gratuita de las características de pago del plan Secure?

¿No encuentras una respuesta?

*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad

