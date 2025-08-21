Cámaras, sensores de contacto, timbres y luces inteligentes trabajan juntos para ayudar a proteger a tus seres queridos, utilizando el sistema Philips Hue que ya tienes.
Donde la seguridad del hogar se une a la iluminación inteligente
Cámaras de seguridad
Vigila tu casa en todo momento. Con una nítida y clara transmisión en directo en alta definición de 2K o 1080p, visión nocturna y un altavoz para conversaciones bidireccionales y alarmas sonoras, estas cámaras son tus ojos y oídos cuando no estás.
Cámara de videotimbre
Vigila tu puerta principal con un videoportero inteligente. Ver, oír y saber quién está ahí en cualquier momento y desde cualquier lugar. Cuando se detecta movimiento, tus luces se encienden para aumentar la visibilidad.
Sensores de alarma
Tranquilidad suprema. Cuando están activados, los sensores de alarma te envían una alerta e incluso activan las luces, en cuanto alguien abre una ventana, puerta, armario o caja fuerte. Se necesita Philips Hue Bridge.
Planes
Consigue más funciones de seguridad, como zonas inteligentes de detección de movimiento y acceso a hasta 60 días de historial de vídeo, con un plan. Elige entre Básico o Plus, según tus necesidades.
Control por App
Alertas enviadas directamente a tu teléfono. Activa alarmas luminosas o sonoras con un toque. Con la aplicación Philips Hue, tendrás la seguridad inteligente de tu hogar en la palma de tu mano.
Empieza con la seguridad inteligente
Consigue todo lo que necesitas para instalar un sistema de seguridad inteligente para el hogar con un kit de inicio. Obtendrás las mejores prestaciones al mejor precio y tranquilidad inmediata para tu hogar y tu bolsillo.
Personaliza la seguridad de tu hogar inteligente
Hue
Hue Bridge
59,95 €
Hue
Sensor de contacto de seguridad
69,99 €
Hue
Sensor de contacto de seguridad
69,99 €
Hue White and Color Ambiance
Bombilla inteligente A60 - E27 - 800 (paquete de 2)
99,99 €
59,99 €
Hue
Extensión de cable para exteriores de 5 m
19,99 €
Hue
Cámara de seguridad con cable con soporte de escritorio
169,99 €
Hue
Cable anticaída Secure
14,99 €
Hue White and Color Ambiance
Foco para exteriores Lily
149,99 €
Preguntas y respuestas sobre seguridad en el hogar
¿Qué tipos de cámaras Secure están disponibles?
¿Qué necesito para comenzar a utilizar las características de seguridad de Philips Hue?
¿Qué productos Philips Hue funcionan con una configuración Secure?
¿Puedo añadir dispositivos Secure a mi configuración de Philips Hue controlada por Bluetooth?
¿Hay una versión de prueba gratuita de las características de pago del plan Secure?
¿No encuentras una respuesta?
