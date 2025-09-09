Ayuda
Bombillas LED

Bombillas LED inteligentes

Con diferentes tipos de formas y bases, nuestras bombillas LED inteligentes pueden adaptarse a casi cualquier lámpara o luminaria de tu hogar, lo que facilita la instalación de luz inteligente en toda la casa.

Blanco suave de brillo cálido

Blanco suave de brillo cálido

Blanca de cálida a fría

Blanca de cálida a fría

Luz de colores

Luz de colores

Novedad
Primer plano del frente de Essential A60 - Bombilla inteligente E27 - 806 lm - 8 W - pack de 4

Bombilla

Essential A60 - Bombilla inteligente E27 - 806 lm - 8 W - pack de 4
Hasta 806 lúmenes
Luz blanca Essential
Regulación baja al 2 %​
Color Essential ​
Seguridad luminosa en el hogar

Deja que la luz colabore con el sistema Secure para tener la tranquilidad en la palma de la mano.

Más información
Novedad
Primer plano del frente de Bombilla inteligente A60 - E27 - 1100

White

Bombilla inteligente A60 - E27 - 1100
Hasta 1100 lúmenes
Luz blanca cálida
Regulación ultrabaja al 5 %
Control mediante aplicación o voz
Novedad
Primer plano del frente de Bombilla inteligente A60 - E27 - 1100

White and Color Ambiance

Bombilla inteligente A60 - E27 - 1100
Hasta 1100 lúmenes
Luz natural de amplio espectro
Regulación ultrabaja al 0,2 %
Color de precisión Chromasync™
Guía de las bombillas LED inteligentes

¿Qué diferencia hay entre las bombillas inteligentes White ambiance y White?

¿Cuánto duran las bombillas inteligentes?

¿Cómo de brillantes son las bombillas inteligentes?

¿Funcionan las bombillas inteligentes incluso cuando el Wi-Fi no funciona?

¿Cómo funcionan las bombillas LED inteligentes?

¿Funcionan las bombillas inteligentes en cualquier lámpara?

¿Todas las bombillas de LED inteligentes necesitan un hub inteligente?

¿Qué tipos de bombillas de seguridad existen?

Necesito ayuda con la bombilla inteligente. ¿Qué debo hacer?

¿Las bombillas inteligentes son compatibles con Bluetooth?

¿Son todas las bombillas inteligentes LED?

Más información sobre las bombillas LED inteligentes

Bombillas LED e iluminación inteligente

La iluminación inteligente explicada

Si todavía no sabes para qué sirven realmente las bombillas inteligentes, empieza por nuestra guía sobre iluminación inteligente.

Bombillas LED MR16 y GU 10

Bombillas MR16 frente a GU10

Estas dos superheroínas de la iluminación son compactas y dirigen la luz exactamente donde se necesita. Pero, ¿qué diferencia hay entre las bombillas MR16 y GU10?

*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad

