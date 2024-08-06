Ayuda
Packs de iluminación inteligente

Tanto si quieres ampliar tu colección de iluminación inteligente como si quieres empezar una desde cero, puedes utilizar estos packs de Philips Hue cuidadosamente seleccionados, que incluyen packs con Philips Hue Bridge, para llevar la iluminación LED inteligente a cualquier rincón de tu casa.

Rebaja
Primer plano del frente de Pack: lampara de suelo Hue Signe Gradient + Hue Bridge

Pack: lampara de suelo Hue Signe Gradient + Hue Bridge
Combina luz blanca y de color
Baña de luz la pared
Controla con la aplicación, la voz o los accesorios

389,94 €

311,95 €

Primer plano del frente de Pack: Camara de Seguridad con bateria Hue Secure (x2un)

Pack: Camara de Seguridad con bateria Hue Secure (x2un)
End-to-end encryption
1080P HD video
Battery powered
Wall mount included

359,98 €

Rebaja
Primer plano del frente de Pack Tira Led Hue Play Gradient 65" + Hue Bridge

Pack Tira Led Hue Play Gradient 65" + Hue Bridge
Luz blanca y de colores
Para una iluminación envolvente óptima del televisor
Diseñado para televisores de 65 pulgadas [Bridge incluido]

279,94 €

251,95 €

Primer plano del frente de Pack: Camara de Seguridad con bateria Hue Secure (x3un)

Pack: Camara de Seguridad con bateria Hue Secure (x3un)
End-to-end encryption
1080P HD video
Battery powered
Wall mount included

539,97 €

Rebaja
Primer plano del frente de Pack: Bombillas inteligentes GU10 (4un) + Hue Bridge

Pack: Bombillas inteligentes GU10 (4un) + Hue Bridge
Luz Blanca de Cálida a Fría
Añade hasta 50 bombillas inteligentes
Controla con la aplicación, la voz o los accesorios

159,93 €

127,94 €

Rebaja
Primer plano del frente de Pack: Focos Inteligentes Hue Lily (3un) + Sensor de Exterior

Pack: Focos Inteligentes Hue Lily (3un) + Sensor de Exterior
Luz Blanca y de Color
Focos exterior
Activa las luces con el movimiento

399,94 €

359,95 €

Rebaja
Primer plano del frente de Pack: Tira Led Hue (2m) + Extensión (1m)

Pack: Tira Led Hue (2m) + Extensión (1m)
Luz blanca y de color
Extensión incluida
Controla con la aplicación, la voz o los accesorios

79,98 €

71,98 €

Primer plano del frente de Super Pack: x6 Bombillas inteligentes GU10 White and Color

Super Pack: x6 Bombillas inteligentes GU10 White and Color
Vida útil de ±10 años
Atenuación inalámbrica instantánea
Compatible con Bluetooth y Hue Bridge
Luz blanca y de color

319,98 €

Primer plano del frente de Pack: Camara de Seguridad con cable Hue Secure (x2un)

Pack: Camara de Seguridad con cable Hue Secure (x2un)
End-to-end encryption
1080P HD video
Plugs in to outlet
Wall mount included

299,98 €

Primer plano del frente de Super Pack: x6 Bombillas inteligentes GU10 White Ambiance

Super Pack: x6 Bombillas inteligentes GU10 White Ambiance
Vida útil de ±10 años
Atenuación inalámbrica instantánea
Compatible con Bluetooth y Hue Bridge
Luz blanca cálida a fria

139,98 €

-20%
Primer plano del frente de Endurance Pack: Tira Led Hue Plus + mando + Hue Bridge

Endurance Pack: Tira Led Hue Plus + mando + Hue Bridge
Tira Led Hue Plus (2m)
Controla con mando inalámbrico
Sigue las instruciones de la App

141,93 €

113,54 €

Rebaja
Primer plano del frente de Pack: Cable blanco para bombilla de filamento + bombilla de filamento G93 (globo), color blanco cálido a frío

Pack: Cable blanco para bombilla de filamento + bombilla de filamento G93 (globo), color blanco cálido a frío
Cable para bombillas de filamento
Cable de materiales reciclados
Altura regulable hasta 175 cm
Blanco

114,98 €

109,99 €

Casi agotado

Guía de packs de iluminación inteligente

¿Hay packs con Philips Hue Bridge?

¿Qué elementos incluye un pack?

*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad

