Packs de iluminación inteligente

Tanto si quieres ampliar tu colección de iluminación inteligente como si quieres empezar una desde cero, puedes utilizar estos packs de Philips Hue cuidadosamente seleccionados, que incluyen packs con Philips Hue Bridge, para llevar la iluminación LED inteligente a cualquier rincón de tu casa.
82 productos
Pack: lampara de suelo Hue Signe Gradient + Hue Bridge
Combina luz blanca y de color
Baña de luz la pared
Controla con la aplicación, la voz o los accesorios
Pack: Camara de Seguridad con bateria Hue Secure (x2un)
End-to-end encryption
1080P HD video
Battery powered
Wall mount included
Pack Tira Led Hue Play Gradient 65" + Hue Bridge
Luz blanca y de colores
Para una iluminación envolvente óptima del televisor
Diseñado para televisores de 65 pulgadas [Bridge incluido]
Pack: Camara de Seguridad con bateria Hue Secure (x3un)
End-to-end encryption
1080P HD video
Battery powered
Wall mount included
Pack: Bombillas inteligentes GU10 (4un) + Hue Bridge
Luz Blanca de Cálida a Fría
Añade hasta 50 bombillas inteligentes
Controla con la aplicación, la voz o los accesorios
Pack: Focos Inteligentes Hue Lily (3un) + Sensor de Exterior
Luz Blanca y de Color
Focos exterior
Activa las luces con el movimiento
Pack: Tira Led Hue (2m) + Extensión (1m)
Luz blanca y de color
Extensión incluida
Controla con la aplicación, la voz o los accesorios
Super Pack: x6 Bombillas inteligentes GU10 White and Color
Vida útil de ±10 años
Atenuación inalámbrica instantánea
Compatible con Bluetooth y Hue Bridge
Luz blanca y de color
Pack: Camara de Seguridad con cable Hue Secure (x2un)
End-to-end encryption
1080P HD video
Plugs in to outlet
Wall mount included
Super Pack: x6 Bombillas inteligentes GU10 White Ambiance
Vida útil de ±10 años
Atenuación inalámbrica instantánea
Compatible con Bluetooth y Hue Bridge
Luz blanca cálida a fria
Endurance Pack: Tira Led Hue Plus + mando + Hue Bridge
Tira Led Hue Plus (2m)
Controla con mando inalámbrico
Sigue las instruciones de la App
Pack: Cable blanco para bombilla de filamento + bombilla de filamento G93 (globo), color blanco cálido a frío
Cable para bombillas de filamento
Cable de materiales reciclados
Altura regulable hasta 175 cm
Blanco
Guía de packs de iluminación inteligente
¿Hay packs con Philips Hue Bridge?
¿Qué elementos incluye un pack?
*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.