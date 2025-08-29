Ayuda

Cómo funciona Hue

Comprueba lo avanzado, pero fácil de configurar y utilizar, que es un hogar inteligente Hue.

 

Lo básico
Bluetooth vs. Puente
Control por App
Tecnología LED

Lo básico

Las luces inteligentes hablan

Cualquier cosa "inteligente" necesita poder recibir instrucciones. Las luces inteligentes Hue usan Zigbee o Bluetooth para comunicarse, dependiendo de si tienes un Bridge.

Tecnología Zigbee con luces inteligentes

Con Bridge

ZigBee

Bridge y Bridge Pro son smart hubs que se conectan a tu router para establecer una red Zigbee. Una vez que instales las luces, podrán comunicarse con el Hue Bridge y entre sí.

Cada luz es un repetidor de la señal, lo que significa que puedes ampliar la red añadiendo luces. Esto se denomina red de malla.

Ver todas las funcionalidades

¿Por qué es necesario conectar el Bridge a mi router?

¿Las luces Hue ralentizarán mi Wi-Fi?

¿Seguirán funcionando las luces cuando no tenga conexión a Internet? 

Tecnología Bluetooth con luces inteligentes

Sin Hue Bridge:

Bluetooth

Si no quieres usar un smart hub, puedes utilizar Bluetooth. De esta forma, utilizas tu dispositivo móvil para comunicarte directamente con las luces.

Cuando te mueves (con tu dispositivo), la red se mueve contigo. Es por eso que hay un límite en cuanto a la distancia que puedes estar de tus luces.

Comparación entre Hue Bridge y Bluetooth

Si empiezo con Bluetooth, ¿puedo añadir un Hue Bridge más adelante?

¿Cómo sé qué luces Hue son compatibles con Bluetooth?

Bluetooth vs. Bridge y Bridge Pro

Comparar sistemas Hue

Esto es lo que obtienes con cada tipo de sistema: Bluetooth vs. Bridge vs. Bridge Pro.

Bluetooth

Explorar Bluetooth

Hue Bridge

Comprar Hue Bridge

Hue Bridge Pro

Comprar Bridge Pro

Protocolo de comunicación: Cómo "hablan" entre sí nuestros aparatos

Comunicación Bluetooth
Red de malla Zigbee
Red de malla Zigbee

Alcance: Distancia de conectividad

In-room
Full-home
Full-home

Número máximo de luces admitidas

10
50
150+

Número máximo de accesorios admitidos

10
12
50+

Chip: Construido para respuestas ultrarrápidas

Hue Engine: ARM M class wireless SOC
Hue Chip: MiPs 24kc based processor
Hue Chip Pro: Quad A35

GPU: Construida para ejecutar algoritmos complejos y soportar aplicaciones de IA

ARM Mali-G31 MP2

Control con 1 app: iOS y Android

Funciona con: Integra perfectamente tus luces en tu hogar inteligente

Alexa, Google Home
Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings, Matter
Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings, Matter

Control por voz: ¿Las luces son compatibles con las asociaciones de control por voz?

Limitado

Control desde cualquier lugar: Con conexión a Internet

Crea automatizaciones: Programa tus luces según tus rutinas

Limitado

Sincronización Hue: Sincroniza las luces con la TV, la música, los juegos y Hue Secure

Hue MotionAware™: Utiliza las luces como sensores de movimiento

Protección del sistema de seguridad Zigbee

Cifrado AES de 128 bits
Cifrado AES de 128 bits
Cifrado de 128 bits AES mejorado con Zigbee Trust Center
Aplicación Philips Hue para controlar tus luces LED inteligentes

Control por App

Control para el hogar inteligente

La aplicación Hue es tu centro del sistema La configuración guiada prepara el sistema: toca para controlar al instante las luces, crear automatismos y mucho más.

Explorar la aplicación
Automatismos

Automatismos

Crea ajustes recurrentes para tus luces y sistema de seguridad.

 

 

Sincronizar

Sincronizar

Sincroniza tus luces con la TV, los juegos y la música.

 

 

Activado en casa

Centro de Seguridad

Obtén una visión general de tu sistema de seguridad.

 

 

Personalización

Cuentas

Gestiona los permisos de los usuarios, el acceso de terceros y mucho más.

 

 

La tecnología

Nuestra iluminación mediante LED

Belleza e inteligencia. Todas nuestras bombillas, lámparas y efectos de iluminación se investigan y diseñan en nuestra sede central en los Países Bajos.

 

Chromasync
Chromasync

Chromasync™

Iluminación de calidad profesional para tu hogar con un ajuste preciso del color en todas tus luces inteligentes. Consigue colores saturados, pasteles suaves y tonos de luz blanca sin ninguna variación de color entre bombillas, lámparas y luminarias.

 

 

Una lámpara de mesilla de noche con luz blanca suave inteligente.

White

Temperatura de color: 2700 K

Una luz blanca suave que es agradable para los ojos. 

Una lámpara de mesilla de noche con luz inteligente en un tono naranja cálido.

Hue White ambiance

Temperatura de color: 2200-6500 K

Todos los tonos de luz blanca, desde el naranja cálido hasta el azul frío.

Una lámpara de mesilla de noche con luz inteligente en un tono rosa suave.

Hue White and Color Ambiance

Temperatura de color: 2200–6500 K 
+16 millones de colores 

Todas las tonalidades de luz blanca además de color completo.

 

 

Un Hue gradient light tube baña una pared con luz inteligente en una mezcla de tonos azules, rosas, morados y amarillos.
Gradient

Gradient

Temperatura de color: 2200–6500 K +16 millones de colores  

Se considera RGBWWIC, lo que significa que pueden mostrar múltiples colores de luz de forma simultánea. 

¿En qué se diferencia Hue? Las luces Hue gradient se controlan por grupos de leds en lugar de individualmente, por lo que siempre consigues una combinación de color gradual y uniforme.

Una pared de dormitorio bañada con luz inteligente en una sutil mezcla de tonos azul y rosa.

ColorCast™

Nuestro innovador diseño de LED dispuestos con precisión proyecta el color como ninguna otra luz.

Una bombilla inteligente Hue que brilla con luz blanca cálida ajustable.
Despertar

Luz natural de amplio espectro

Lleva la luz del día al interior con luz blanca ajustable de espectro completo. Disfruta de la más amplia gama de tonos blancos, desde los tonos más cálidos del ámbar de la llama de una vela hasta los blancos más fríos y nítidos del cielo azul natural.

Una lámpara de mesilla de noche Hue Twilight que brilla con luz inteligente blanca cálida de atenuación ultrabaja.
atenuación profunda

Regulación ultrabaja

Consigue la luz nocturna más suave con regulación ultrabaja. Baja la intensidad de tus luces a sólo el 0,2% de su brillo total.

Explora Hue

Una persona va a utilizar un hue dimmer switch

¿Qué es la iluminación inteligente?

Vuelve a lo básico con esta práctica guía sobre la tecnología de iluminación inteligente.
Una mujer sostiene una gran filament bulb

Introducción

Mira las luces y accesorios que necesitas, en función de lo que quieras hacer.
Un despacho en casa con dos lámparas signe gradient

Características

Estas son todas las cosas que puedes hacer con Hue.

*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad

