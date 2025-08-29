Comprueba lo avanzado, pero fácil de configurar y utilizar, que es un hogar inteligente Hue.
Lo básico
Cualquier cosa "inteligente" necesita poder recibir instrucciones. Las luces inteligentes Hue usan Zigbee o Bluetooth para comunicarse, dependiendo de si tienes un Bridge.
Con Bridge
Bridge y Bridge Pro son smart hubs que se conectan a tu router para establecer una red Zigbee. Una vez que instales las luces, podrán comunicarse con el Hue Bridge y entre sí.
Cada luz es un repetidor de la señal, lo que significa que puedes ampliar la red añadiendo luces. Esto se denomina red de malla.
Sin Hue Bridge:
Si no quieres usar un smart hub, puedes utilizar Bluetooth. De esta forma, utilizas tu dispositivo móvil para comunicarte directamente con las luces.
Cuando te mueves (con tu dispositivo), la red se mueve contigo. Es por eso que hay un límite en cuanto a la distancia que puedes estar de tus luces.
Bluetooth vs. Bridge y Bridge Pro
Esto es lo que obtienes con cada tipo de sistema: Bluetooth vs. Bridge vs. Bridge Pro.
Protocolo de comunicación: Cómo "hablan" entre sí nuestros aparatos
Alcance: Distancia de conectividad
Número máximo de luces admitidas
Número máximo de accesorios admitidos
Chip: Construido para respuestas ultrarrápidas
GPU: Construida para ejecutar algoritmos complejos y soportar aplicaciones de IA
Control con 1 app: iOS y Android
Funciona con: Integra perfectamente tus luces en tu hogar inteligente
Control por voz: ¿Las luces son compatibles con las asociaciones de control por voz?
Control desde cualquier lugar: Con conexión a Internet
Crea automatizaciones: Programa tus luces según tus rutinas
Sincronización Hue: Sincroniza las luces con la TV, la música, los juegos y Hue Secure
Hue MotionAware™: Utiliza las luces como sensores de movimiento
Protección del sistema de seguridad Zigbee
Control por App
La aplicación Hue es tu centro del sistema La configuración guiada prepara el sistema: toca para controlar al instante las luces, crear automatismos y mucho más.
Crea ajustes recurrentes para tus luces y sistema de seguridad.
Sincroniza tus luces con la TV, los juegos y la música.
Obtén una visión general de tu sistema de seguridad.
Gestiona los permisos de los usuarios, el acceso de terceros y mucho más.
La tecnología
Belleza e inteligencia. Todas nuestras bombillas, lámparas y efectos de iluminación se investigan y diseñan en nuestra sede central en los Países Bajos.
Iluminación de calidad profesional para tu hogar con un ajuste preciso del color en todas tus luces inteligentes. Consigue colores saturados, pasteles suaves y tonos de luz blanca sin ninguna variación de color entre bombillas, lámparas y luminarias.
Temperatura de color: 2700 K
Una luz blanca suave que es agradable para los ojos.
Temperatura de color: 2200-6500 K
Todos los tonos de luz blanca, desde el naranja cálido hasta el azul frío.
Temperatura de color: 2200–6500 K
+16 millones de colores
Todas las tonalidades de luz blanca además de color completo.
Temperatura de color: 2200–6500 K +16 millones de colores
Se considera RGBWWIC, lo que significa que pueden mostrar múltiples colores de luz de forma simultánea.
¿En qué se diferencia Hue? Las luces Hue gradient se controlan por grupos de leds en lugar de individualmente, por lo que siempre consigues una combinación de color gradual y uniforme.
Nuestro innovador diseño de LED dispuestos con precisión proyecta el color como ninguna otra luz.
Lleva la luz del día al interior con luz blanca ajustable de espectro completo. Disfruta de la más amplia gama de tonos blancos, desde los tonos más cálidos del ámbar de la llama de una vela hasta los blancos más fríos y nítidos del cielo azul natural.
Consigue la luz nocturna más suave con regulación ultrabaja. Baja la intensidad de tus luces a sólo el 0,2% de su brillo total.
*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.