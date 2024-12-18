Productos para el hogar inteligente

Explora toda la gama de productos inteligentes para el hogar de Philips Hue. Decora tu casa, por dentro y por fuera, con accesorios de iluminación, lámparas y bombillas inteligentes, así como cámaras y sensores de seguridad inteligentes.
655 productos
Crea tu kit de inicio
Hue
Hue Bridge
Montaje sencillo
Control inteligente
Añade hasta 50 bombillas
Control mediante voz
59,95 €
Crea tu kit de inicio
White and Color Ambiance
Pedestal para exteriores Calla
Bajo voltaje
Acabado en negro mate
105 x 252 mm
La fuente de alimentación se vende por separado
129,99 €
Crea tu kit de inicio
White and Color Ambiance
Foco para exteriores Lily
LED integrado
Luz blanca y de color
Sistema de baja tensión: unidad base
Control inteligente con Hue Bridge*
149,99 €
White and Color Ambiance
Foco cilindro Perifo
5,3 W
17,7 cm sobre carril
Hasta 510 lúmenes
Gira 350 grados
119,99 €
Crea tu kit de inicio
White and Color Ambiance
Lámpara de pie Gradient Signe
Negro
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
329,99 €
Crea tu kit de inicio
White and Color Ambiance
Foco para exteriores Lily XL
LED integrado
Luz blanca y de color
Sistema de baja tensión: extensión
Control inteligente con Hue Bridge*
159,99 €
Crea tu kit de inicio
White Ambiance
GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)
Luz blanca de cálida a fría
Hasta 400 lúmenes
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
69,99 €
Crea tu kit de inicio
White and Color Ambiance
Iluminación exterior lineal Amarant
LED integrado
Luz blanca y de colores
Sistema de baja tensión: extensión
Control inteligente con Hue Bridge*
189,99 €
White and Color Ambiance
Aplique mural para exteriores Econic
LED integrado
Luz blanca y de color
Alimentación mediante red eléctrica
Control inteligente con Hue Bridge*
189,99 €
Crea tu kit de inicio
White and Color Ambiance
Base de tira de luz Plus V4 2 metros
Unidad de fuente de alimentación incl.
Control al instante mediante Bluetooth
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
59,99 €
Crea tu kit de inicio
Hue
Smart plug
Añade cualquier luz a tu sistema Hue
Control al instante mediante Bluetooth
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
34,99 €
Crea tu kit de inicio
White and Color Ambiance
Pack de 3 focos empotrables Centura
Incluye una bombilla GU10
Diámetro de recorte de 70 mm
Cabezal ajustable
Haz estrecho
189,99 €
Guía de productos para el hogar inteligente
¿Qué son los productos para el hogar inteligente?
¿Qué son los productos para el hogar inteligente?
¿Qué productos para el hogar inteligente funcionan con Google Home?
¿Qué productos para el hogar inteligente funcionan con Google Home?
¿Qué productos para el hogar inteligente funcionan con Alexa?
¿Qué productos para el hogar inteligente funcionan con Alexa?
¿Qué dispositivos domésticos inteligentes para luces tenemos?
¿Qué dispositivos domésticos inteligentes para luces tenemos?
¿Qué otro tipo de productos para el hogar inteligente ofrecemos?
¿Qué otro tipo de productos para el hogar inteligente ofrecemos?
Obtén más información sobre productos para el hogar inteligente
*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.