Ayuda
Productos para el hogar inteligente

Productos para el hogar inteligente

Explora toda la gama de productos inteligentes para el hogar de Philips Hue. Decora tu casa, por dentro y por fuera, con accesorios de iluminación, lámparas y bombillas inteligentes, así como cámaras y sensores de seguridad inteligentes.

655 productos
Todos los productos Kits de inicio (17) Bombillas (90) Tiras LED (28) Seguridad (32)
Blanco suave de brillo cálido

Blanco suave de brillo cálido

(32)

Blanca de cálida a fría

Blanca de cálida a fría

(71)

Luz de colores

Luz de colores

(132)

Gradient

Gradient

(30)

Oro

Oro

(1)

Antracita

Antracita

(6)

Negro

Negro

(103)

Aluminio

Aluminio

(2)

Acero inoxidable

Acero inoxidable

(6)

Cobre

Cobre

(1)

White

White

(72)

Plata

Plata

(1)

Roble

Roble

(2)

Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Hue Bridge

Hue

Hue Bridge
Montaje sencillo
Control inteligente
Añade hasta 50 bombillas
Control mediante voz

59,95 €

Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Pedestal para exteriores Calla

White and Color Ambiance

Pedestal para exteriores Calla
Bajo voltaje
Acabado en negro mate
105 x 252 mm
La fuente de alimentación se vende por separado

129,99 €

Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Foco para exteriores Lily

White and Color Ambiance

Foco para exteriores Lily
LED integrado
Luz blanca y de color
Sistema de baja tensión: unidad base
Control inteligente con Hue Bridge*

149,99 €

Primer plano del frente de Foco cilindro Perifo

White and Color Ambiance

Foco cilindro Perifo
5,3 W
17,7 cm sobre carril
Hasta 510 lúmenes
Gira 350 grados

119,99 €

Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Lámpara de pie Gradient Signe

White and Color Ambiance

Lámpara de pie Gradient Signe
Negro
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

329,99 €

Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Foco para exteriores Lily XL

White and Color Ambiance

Foco para exteriores Lily XL
LED integrado
Luz blanca y de color
Sistema de baja tensión: extensión
Control inteligente con Hue Bridge*

159,99 €

Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)

White Ambiance

GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)
Luz blanca de cálida a fría
Hasta 400 lúmenes
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

69,99 €

Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Iluminación exterior lineal Amarant

White and Color Ambiance

Iluminación exterior lineal Amarant
LED integrado
Luz blanca y de colores
Sistema de baja tensión: extensión
Control inteligente con Hue Bridge*

189,99 €

Primer plano del frente de Aplique mural para exteriores Econic

White and Color Ambiance

Aplique mural para exteriores Econic
LED integrado
Luz blanca y de color
Alimentación mediante red eléctrica
Control inteligente con Hue Bridge*

189,99 €

Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Base de tira de luz Plus V4 2 metros

White and Color Ambiance

Base de tira de luz Plus V4 2 metros
Unidad de fuente de alimentación incl.
Control al instante mediante Bluetooth
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

59,99 €

Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Smart plug

Hue

Smart plug
Añade cualquier luz a tu sistema Hue
Control al instante mediante Bluetooth
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

34,99 €

Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Pack de 3 focos empotrables Centura

White and Color Ambiance

Pack de 3 focos empotrables Centura
Incluye una bombilla GU10
Diámetro de recorte de 70 mm
Cabezal ajustable
Haz estrecho

189,99 €

1-12 de 655

Guía de productos para el hogar inteligente

¿Qué son los productos para el hogar inteligente?

¿Qué productos para el hogar inteligente funcionan con Google Home?

¿Qué productos para el hogar inteligente funcionan con Alexa?

¿Qué dispositivos domésticos inteligentes para luces tenemos?

¿Qué otro tipo de productos para el hogar inteligente ofrecemos?

Obtén más información sobre productos para el hogar inteligente

Productos de iluminación inteligente y el hogar inteligente

La iluminación inteligente explicada

Si todavía no sabes para qué sirven realmente las bombillas inteligentes, empieza por nuestra guía sobre iluminación inteligente.
Productos de seguridad inteligentes

¿Qué es la iluminación de seguridad?

Una iluminación de seguridad eficaz ya no es cuestión de instalar algunas luces brillantes aquí y allá.

automatización del hogar inteligente

Automatización del hogar inteligente

Deja que las luces, sensores, cámaras de seguridad de Philips Hue y la aplicación Hue trabajen conjuntamente para brindarte tranquilidad, tanto si estás en casa como si estás fuera.

*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay