Seguridad para el hogar inteligente

Protege tu hogar con luz para una mayor sensación de protección, tanto si estás en casa como si no. Con Philips Hue, no solo obtendrás seguridad inteligente para tu hogar: obtendrás lo que llamamos bright home security.

Primer plano del frente de Cámara de seguridad con batería

Hue

Cámara de seguridad con batería
Cifrado de extremo a extremo
Vídeo de alta definición de 1080P
Alimentación por baterías
Soporte de pared incluido
Primer plano del frente de Sensor de contacto de seguridad

Hue

Sensor de contacto de seguridad
Instalación inalámbrica
Automatiza la luz
Larga duración de la batería
Se monta en puertas y ventanas
Primer plano del frente de Cámara de seguridad con cable con soporte de escritorio

Hue

Cámara de seguridad con cable con soporte de escritorio
Cifrado de extremo a extremo
Vídeo de alta definición de 1080P
Se conecta a la toma de corriente
Soporte incluido
Primer plano del frente de Cámara de seguridad con cable

Hue

Cámara de seguridad con cable
Cifrado de extremo a extremo
Vídeo de alta definición de 1080P
Se conecta a la toma de corriente
Soporte de pared incluido
Primer plano del frente de Pack: Camara de Seguridad con bateria Hue Secure (x2un)

Pack: Camara de Seguridad con bateria Hue Secure (x2un)
Encriptación extremo a extremo (P2P)
Vídeo 1080HD
Con bateria
Soporte pared incluido
Descuentos hasta -40%
Primer plano del frente de Cable de alimentación USB C blanco de 3 metros para cámara Hue Secure

Hue

Cable de alimentación USB C blanco de 3 metros para cámara Hue Secure
Diseñado para cámaras Hue Secure
Conector USB C
Cable alargador para interiores
3 metros
Descuentos hasta -40%
Primer plano del frente de Cable de alimentación USB C negro de 3 metros para cámara Hue Secure

Hue

Cable de alimentación USB C negro de 3 metros para cámara Hue Secure
Diseñado para cámaras Hue Secure
Conector USB C
Cable alargador para interiores
3 metros
Primer plano del frente de Pack: Camara de Seguridad con cable Hue Secure (x2un)

Pack: Camara de Seguridad con cable Hue Secure (x2un)
Encriptación extremo a extremo (P2P)
Vídeo 1080HD
Con cable
Soporte pared incluido
Guía para la seguridad en el hogar inteligente

¿Qué es la seguridad en el hogar inteligente?

¿Cómo puedo hacer que mi hogar inteligente sea más seguro?

¿Hay cámaras de seguridad inalámbricas?

¿Qué es la vigilancia del hogar inteligente?

¿No encuentras una respuesta relacionada con la seguridad del hogar inteligente?

Obtén más información sobre la seguridad en el hogar inteligente

iluminación de seguridad

¿Qué es la iluminación de seguridad?

Una iluminación de seguridad eficaz ya no es cuestión de instalar algunas luces brillantes aquí y allá.
sensores de movimiento de seguridad

Principales consejos de seguridad para usar los sensores de movimiento

¿Te cuesta encender la luz del pasillo con el codo mientras llevas pesadas bolsas de la compra? ¿Y si tu cuerpo se convirtiera en el interruptor de la luz?
seguridad y automatización de la iluminación

Siéntete más seguro con el automatismo de iluminación doméstica

Deja que las luces, sensores, cámaras de seguridad de Philips Hue y la aplicación Hue trabajen conjuntamente para brindarte tranquilidad, tanto si estás en casa como si estás fuera.

